Frente Amplio: entre los que votarán en las internas, el 47% dice que apoyará a Orsi y el 38% a Cosse, de acuerdo a Cifra

No todos aquellos que piensan votar al FA en octubre van participar de las internas, que no son obligatorias y tradicionalmente vota algo menos de la mitad del electorado.

Faltando poco más de cuatro meses para las internas, los motores de las campañas electorales están todos prendidos y los candidatos están en marcha, haciendo lanzamientos de campaña y de locales, anunciando apoyos y alianzas y tratando de entusiasmar a sus militantes para que se comprometan y movilicen a los electores para que voten en junio. También se dedican a criticar y atacar, por ahora sobre todo a los candidatos de los otros partidos, tratando de transmitir unidad dentro del propio. En los datos que recoge la última encuesta de Cifra se registra algún impacto de estas movilizaciones aunque, cuando se pregunta espontáneamente, tres de cada diez uruguayos aún no tienen un candidato preferido para presidente.

Entre aquellos que expresan preferencias, los candidatos que ya tenían más apoyo a fines del año pasado –Yamandú Orsi, Álvaro Delgado, Carolina Cosse y Laura Raffo—lo aumentan. Orsi encabeza las preferencias con casi un cuarto de votantes que lo mencionan espontáneamente, seguido por Delgado que reúne el 18%. En tercer lugar aparece Cosse con el 11% de las preferencias entre todo el electorado y luego Laura Raffo con el 6%. Hay pocas menciones a los candidatos del resto de los partidos de la coalición: el 2% prefiere a Robert Silva y otro tanto a Guido Manini Ríos. En la interna del PN se mencionan también a Jorge Gandini, que ya proclamó su candidatura, y a Juan Sartori, que aún no lo hizo.

Pero en las internas gana un candidato por partido y los votantes sólo pueden votar a un solo partido. Entre quienes hoy votarían al FA Orsi continúa liderando las preferencias con casi la mitad de las menciones y Cosse casi un cuarto. Pequeñas minorías mencionan a Bergara y a Lima. A comienzo del año un cuarto de los frentistas aún no sabe quién sería el mejor presidente.

Durante el año pasado el apoyo a los distintos precandidatos por parte de los votantes del FA se movió poco, y en noviembre había aún más indecisos que a principios de 2023. Ahora, luego de la oficialización de las precandidaturas, se reducen de nuevo los indecisos y, más importante aún, los votantes dejan de mencionar otros potenciales candidatos del FA, que no se presentarán en esta instancia.

A lo largo del verano, la preferencia por Orsi ha crecido 8 puntos, de 39 a 47%, y la de Cosse 4 puntos, de 19% a 23%. Mario Bergara se mantiene en 3% y Andrés Lima aparece espontáneamente con el 2% de las menciones.

Pero no todos aquellos que piensan votar al FA en octubre van participar de las internas, que no son obligatorias y tradicionalmente vota algo menos de la mitad del electorado. Hoy el 54% de los frenteamplistas dicen que seguramente irán a votar el 30 de junio y casi un tercio ya decidió no hacerlo.

Como las elecciones internas se dirimen sólo entre los votos de quienes efectivamente concurren, interesa saber qué piensan votar esos electores. Y ahora que la oferta está definida, se preguntó a cuál de los cuatro candidatos que se presentarán piensan votar, mencionando explícitamente los nombres de los cuatro.

Entre el conjunto de los frenteamplistas, el 48% votaría a Orsi, y entre los decididos a votar, el 47% lo apoyaría. A Cosse la votaría el 36% de los frenteamplistas y el 38% de los decididos a votar. Bergara reúne el 6 y 7% de las preferencias y Lima el 4 y el 3% en cada grupo. Sólo el 5% no sabe a quién preferiría votar como candidato a presidente por el Frente Amplio y la diferencia entre Orsi y Cosse disminuye un poco entre el conjunto de frenteamplistas y los decididos a votar.

Cuando se comparan las respuestas espontáneas y las de la pregunta donde se mencionan los nombres, la posición de Orsi no varía—tiene 47% en ambos grupos. Pero la posición de Cosse sí: sólo recibe el 23% de las menciones espontáneas de los frenteamplistas, pero trepa al 38% cuando se la incluye entre los candidatos y se pregunta sólo a quienes efectivamente van a votar en las internas. La diferencia entre Cosse y Orsi en el electorado que decide es de sólo 9 puntos porcentuales.

Estos resultados muestran dos cosas: Orsi es el líder, como lo ha sido a lo largo de todo el año pasado, pero Cosse puede dar una sorpresa. Todavía faltan cuatro meses para la elección, y el público que vota en la interna es el que más se preocupa por seguir las campañas y evaluar cuál es el “mejor voto”. No será fácil para ninguno de los dos, y los resultados dependerán de cómo los respectivos aparatos muevan sus redes y motiven a los votantes.