Fue encontrado el cuerpo de Graciela Ponce de León, una de las uruguayas desaparecidas tras derrumbe en Miami

Dos uruguayos permanecen desaparecidos. Se trata de una pareja que estaba de visita en la ciudad, donde vive su hijo.

Este miércoles fue encontrado el cuerpo de Graciela Ponce de León, una de las uruguayas que permanecía desaparecida tras el derrumbe del edificio Champlain Towers South, en Miami.

Ponce de León, de 86 años, vivía allí junto con su esposo, su hija y su nieta de siete años, todos argentinos. Los cuerpos de la niña y su madre fueron rescatados días atrás, mientras que este miércoles la Policía de Miami-Dade confirmó a través de Twitter que se identificaron los cuerpos de Graciela y su esposo, Gino Cattarossi, de 89 años.

#UPDATE 62: We have identified three additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/y9AdUdOTUM

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 7, 2021