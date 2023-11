Funcionarios del Registro de Estado Civil se declararon en conflicto y denuncian "desmantelamiento"; qué servicios se ven afectados

Los trabajadores decidieron declarase “en conflicto hasta que se avizore una solución real” a los reclamos planteados.

La Asociación de Funcionarios del Registro de Estado Civil (Afureci) se declaró en conflicto y puso en marcha una serie de medidas que afectan la atención en las oficinas del servicio.

Según el comunicado de la Afureci, el Registro Civil vive una “situación de ultimátum”. ¿Qué implica ello, a juicio de los trabajadores? “Día a día vemos desmantelarse lo que para nosotros no es solamente nuestro trabajo, sino la garantía de la identidad de los uruguayos y las uruguayas”, apuntan, y agregan: “Es importantísimo comprender que este es el proceso para las privatizaciones. Se comienza por debilitar los servicios, provocando en la opinión pública la enemistad y el descontento con funcionarios y funcionarias, generando el desmantelamiento del servicio, para luego abrir paso a la privatización”.

Por otro lado, entienden que “la situación se encuentra incambiada con respecto a la falta de funcionarios desde diciembre de 2022, donde a partir de lo acordado en Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), la Dirección incumplió lo firmado”.

Con esto, critican además que “frente a esta situación de caos y de falta de gestión a los problemas cada vez más graves”, y “conociendo perfectamente la falta de trabajadores para la atención al público en el local de Sarandí 428”, se realizaron movimientos de personal, “lo que dejó más en evidencia que quién atenta contra el público y la calidad del servicio es la propia dirección”. “Esto dejó en el CTI la atención a los usuarios, con Oficinas que cuentan con un solo funcionario para cumplir con todos los trámites que se agendan. Esto es posible por el compromiso de las funcionarias y los funcionarios con la función intentando siempre cumplir con todos los trámites, como se ha cumplido siempre. Una vez más la dirección desmanteló las oficinas de la calle Sarandí 428 sin dar opción”, agregaron.

Hasta la actualidad, apuntan, se han llevado dos instancias de negociación tripartita en la Dinatra, ambas con “ninguna solución” a los reclamos de los trabajadores.

Ante este escenario, decidieron declarase “en conflicto hasta que se avizore una solución real” a los reclamos planteados.

Las medidas y sus afectaciones en los servicios

A partir de este miércoles 22 de noviembre, los trabajadores sindicalizados ponen en marcha una serie de medidas. Entre ellas:

-En oficinas inscriptoras: se inscribirán parejas para contraer matrimonio, pero no se librará el Edicto Matrimonial (la publicación en el Diario Oficial que debe hacerse una vez iniciado el trámite para contraer matrimonio).

-En Uruguay 933: Partidas web: no se responderán consultas por mail; Archivo y Planta: no se expedirán testimonios de partidas de Montevideo (comunes y urgentes); Proveeduría: se limitará el envío de materiales a oficinas del interior del país a un solo envío a fin de mes y no a diario como se hace actualmente; Notarial y Asesoría Letrada: se atenderá público solo los días martes; Reguladora de trámites: no se recibirán solicitudes de enmiendas (Dec. 64).

“Según lo que suceda en la próxima instancia de DINATRA del día 4/12, realizaremos una nueva asamblea el día 5/12 para evaluar si mantener o intensificar las medidas adoptadas”, concluye el comunicado.