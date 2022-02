Gandini criticó a Cosse por donación: "Como fue un compañero fue un error, si era de otro lado era un delito"

"Decir que fue un error es una manera de encubrir una acción voluntaria, clara, en beneficio de una campaña electoral con fondos públicos", dijo el senador.

El senador nacionalista Jorge Gandini cuestionó este viernes a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por sus declaraciones luego de la donación -y marcha atrás- de mochilas y remeras desde la comuna capitalina al Frente Amplio.

Cosse dijo este jueves por la noche que se trató de "un error de una persona", con quien se habló y "entendió" lo que había ocurrido. Además, la jefa departamental descartó sancionar a este funcionario, dado que, reiteró, entendió cuál había sido la equivocación al donar material desde la intendencia a un partido político.

Gandini aseguró que "la marcha atrás" de la intendenta es "porque se conoció la situación". "Si no se denunciaba capaz no había marcha atrás, lo tenemos claro, no es la primera vez", dijo, y pidió la remoción del funcionario que cometió el error.

"Como fue un compañero fue un error, si era de otro lado era un delito. Decir que fue un error es una manera de encubrir una acción voluntaria, clara, en beneficio de una campaña electoral con fondos públicos. Me cuesta creer que alguien se haya equivocado, nadie es tonto. Si fuera un error esa persona es inepta para estar al frente de un cargo público y debe ser destituida", argumentó en rueda de prensa.

Por otra parte, el dirigente de Por la patria criticó que Cosse siempre "minimice" y haya calificado de "error" la situación: "En la administración pública no hay errores, hay negligencia, hay omisión, ineptitud, y eso son causales de destitución. Alguien tiene que hacerse responsable".

El senador descartó por el momento tomar acciones, dado que los ediles opositores de la Junta Departamental ya indicaron que tomarán acciones para dilucidar este asunto y eventuales responsabilidades.