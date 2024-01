Gandini insiste con presencia militar en ciertos barrios: "Metés un campamento con una tanqueta, varios jeeps y se acaba la pavada"

El senador remarcó que las Fuerzas Armadas ya realizan "con éxito otras tareas que se les han encomendado y que no son de defensa nacional".

El precandidato del Partido Nacional Jorge Gandini reiteró este viernes que en caso de acceder a la Presidencia "sacará a los militares a la calle".

"No contamos con apoyo ni de policías ni de militares ni de muchos políticos. Pero le pregunto a la gente y nos piden que utilicemos a esta fuerza que es muy confiable para ayudar a disuadir con su presencia, sobre todo en zonas donde el Estado tiene que tener más presencia", dijo a la prensa en la previa a la comparecencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, ante la comisión permanente del Parlamento.

El senador remarcó que las Fuerzas Armadas ya realizan "con éxito otras tareas que se les han encomendado y que no son de defensa nacional".

"No es defensa nacional lo que hacen en las cárceles y lo hacen muy bien desde hace muchos gobiernos atrás. No es defensa nacional lo que hacen en la frontera, donde están autorizados a patrullar 20 kilómetros dentro del país. Ellos son los que le piden a los conductores su documento, los del vehículo y algunos datos, lo hacía la policía y ahora los militares. Y si algún conductor se retoba, hay un protocolo. ¿Lo hacen para protegernos de la invasión extranjera? No. Es a uruguayos a los que le piden", dijo.

Bajo este argumento, se preguntó: "¿Por qué no podrían ayudar en estos barrios donde no paran los tiroteos en la noche? Con su presencia, acompañando, nada más. Metés un campamento con una tanqueta, varios jeeps, unas carpas, dos cocinas y que peguen una vuelta por la zona. Vas a ver que se acaba la pavada".

Consultado sobre cómo actuarían en caso de que ocurriese un episodio violento, respondió: "Le dan cuenta a la Policía".