Gandini salió al cruce de Sartori por proyecto de ley: "Si lo que quiere es equiparar el sector público con el privado, tiene que venir a trabajar"

"Sartori viene cada tanto al país y hace estas cosas para generar atención", señaló Gandini.

"No tiene ni idea lo que está diciendo", afirmó este miércoles el senador del Partido Nacional Jorge Gandini, luego de que el también senador nacionalista Juan Sartori presentara un proyecto de ley que pretende "equiparar el régimen de subsidio de los cargos políticos con el subsidio de desempleo que perciben los trabajadores privados".

"Si lo que quiere es equiparar el sector público con el privado, tiene que venir a trabajar; porque si no viene en nueve meses, en el privado no le van a pagar los nueve meses, lo van a despedir. Y él viene muy poquito; yo creo que de noviembre hasta acá vino quince días más o menos", remarcó

A su vez, el senador indicó que "no es equiparable" el sector público al privado por "muchas razones", pero "mucho menos" lo que plantea Sartori "que es previsto para los cargos políticos y de particular confianza".

"Sería bueno que estas cosas las planteara en la bancada del partido, las discutiera con el gobierno y se hiciera una idea más cabal de lo que significa lo que está planteando", manifestó.

El legislador consideró que la propuesta le huele a "oportunismo de opinión pública". "Si viene poco y el sistema se lo permite, y como tienen mucho dinero no les importa cobrar el sueldo o no, no es asunto mío. Yo vengo siempre", subrayó.