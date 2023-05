García le respondió a Pereira por archivos de dictadura: "No queremos un comité de censura que diga qué leer y qué no"

Fernando Pereira se mostró escéptico acerca de la posibilidad de hacer públicos todos los documentos referidos al pasado reciente, tal como propone el gobierno en un proyecto que ingresó al Parlamento la semana pasada.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, criticó las palabras del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que se mostró escéptico acerca de la posibilidad de hacer públicos todos los documentos referidos al pasado reciente, tal como propone el gobierno en un proyecto que ingresó al Parlamento la semana pasada.

"Escuché ayer al presidente del Frente Amplio, el señor Fernando Pereira, que decía que no le parecía muy bien porque se podía acceder a información que no estaba bien acceder. Yo pregunto: ¿Quién dice qué información puede acceder ustedes? ¿Cuál es el censurador que va a decir eso?. Nosotros estamos por la transparencia, por la verdad. No queremos que haya un comité de censura que le diga a los uruguayos qué tienen que leer y qué no del pasado reciente", dijo García este domingo en rueda de prensa desde Ecilda Paullier (San José), a donde llegó junto al presidente Luis Lacalle Pou a participar del 140º aniversario de la localidad.

Este sábado por la noche durante la Marcha del Silencio, Pereira dijo a Telemundo que había que ser "muy cuidadosos" con la difusión de estos archivos. "Tienen información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas", declaró. ¿Se violentaría la intimidad de las familias? "Para mí sin ninguna duda. Vamos a hablar con expertos en el tema", respondió el presidente de la coalición de izquierda.

Por otra parte, Telemundo consultó a García sobre el reclamo de Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparacidos acerca de la necesidad de obtener más información, por encima de la necesidad de difundir la ya existente. Interrogado si el proyecto podría tener implicancias en este sentido, García respondió: "Errandonea es una persona que trabaja mucho este tema, va al ministerio prácticamente todos los meses y agradece mucho la información que brindamos. Ha reconocido a quien se encarga en el ministerio de estos temas la información a la que ha accedido. Por ejemplo, a un tribunal de honor que no se le había otorgado en el gobierno anterior. Toda la información que solicitó, todas las organizaciones, la han tenido como nunca".

La propuesta había sido anunciada en agosto de 2022 y radica en que el Estado digitalice y difunda en internet todos los archivos que tiene disponible vinculados a la última dictadura cívico-militar (1973-1985) y los años anteriores.