García respaldó a Delgado tras críticas de Cosse por "amnesia selectiva": "¿Es colaborar con la pandemia hacer una cacerolada?"

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, respaldó las declaraciones del precandidato nacionalista Álvaro Delgado respecto a que, a su juicio, “el Frente Amplio no colaboró en la pandemia”, y criticó a la precandidata frenteamplista Carolina Cosse por acusar a Delgado de tener “amnesia selectiva”.

En un acto en Maldonado, el precandidato nacionalista -y exsecretario de la Presidencia- Álvaro Delgado afirmó el fin de semana que “la cúpula del Frente Amplio no ofrece alternativas y se ha negado a todo, hasta colaborar en la pandemia”. Y la respuesta desde la oposición no se hizo esperar: Cosse, en un acto en Parque del Plata durante la noche del sábado, salió al cruce.

“Hay alguna gente distraída. A veces me pregunto si no hay personas que tienen amnesia selectiva. Y no me refiero a los votantes, a los que siempre pido respeto para los que no nos votaron, que deben estar pensando muchas cosas en estos momentos. Cuando hablo de amnesia selectiva, me refiero al secretario de la Presidencia, que en el día de hoy dijo que el Frente Amplio no colaboró en la pandemia”, afirmó Cosse, durante su discurso, en alusión a Delgado, quien a fines del año pasado ya renunció a su cargo en Torre Ejecutiva.

¿Por qué Delgado “tiene amnesia selectiva”, según Cosse? “Porque él participó en el comité de emergencia en la Intendencia de Montevideo (IMM), estaba ahí. La Intendencia de Montevideo desde el día uno públicamente dijo que el director de la política de salud es el Ministerio de Salud Pública (MSP) y que poníamos todo el apoyo detrás de eso”, afirmó la precandidata.

Consultado al respecto durante una rueda de prensa en la tarde del domingo, García afirmó que lo dicho por Delgado “es absoluta verdad”. “Pero no es que sea verdad porque lo dice Álvaro, es verdad porque todo el país lo vio”, dijo.

“A los 15 días de que nos enfrentamos a un enemigo biológico que azotaba al mundo y que no sabíamos cómo iba a ser el futuro, organizaron una caceroleada. Después pidieron la cuarentena obligatoria”, apuntó García.

En ese sentido, el ministro, que apoya la precandidatura de Delgado, se cuestionó: “¿Es colaborar hacer una cacerolada contra un gobierno que hacía dos semanas que había asumido y se enfrenta a una pandemia? ¿Es ayudar pedir la cuarentena obligatoria y militar las muertes evitables como hizo el Frente Amplio y el Sindicato Médico? Yo creo que eso no es ayudar”.

“El Uruguay estaba viviendo una situación muy grave, quedaron muchos uruguayos por el camino, se requería solidaridad y unidad, y lo que recibimos de entrada fue cacerolazos. Y después la militancia de la cuarentena obligatoria”, dijo García, y agregó: “Hubo un liderazgo del presidente de la República muy firme en cuidar la libertad la responsable. Uno se imagina qué podría haber pasado si hubieran sido otros los que estaban en el gobierno”.