Ghione dijo en audiencia que Crimen Organizado "la jodió" y le entregaba informes "livianitos" del análisis de teléfonos del caso Penadés

La fiscal Alicia Ghione dijo en audiencia que la Policía de Crimen Organizado "la jodió" y le entregaba informes "livianitos" del análisis de teléfonos de la causa Penadés.

En la audiencia realizada este jueves por el caso Penadés, la fiscal cuestionó el trabajo del personal de Delitos Especiales de Crimen Organizado que trabaja con ella en la investigación.

Primero cuestionó que los informes que realizaba la Policía sobre la información extraída del teléfono de Carlos Tarocco, el ex director del Comcar condenado por liderar una investigación ilegal para favorecer al exsenador, venía "muy liviana".

Ghione explicó que ellos mismos encontraron más chats que comprometían a Tarocco en la causa de los que la Policía les informaba, y que por eso les tuvo que pedir que rehicieran un informe. Incluso las fiscales llegaron a marcarles pasajes exactos que eran de interés y que habían sido omitido por los efectivos de Crimen Organizado.

Otro punto que destacó la fiscal fue que la Policía la "obligó" a introducir en la causa el teléfono de una de las víctimas, Jhonatan Mastropierro, que estaba en poder de la Policía desde 2020 cuando le fue incautado cuando fue investigado por una estafa.

Ghione explicó que no hubiera solicitado que se incorporara ese elemento a la causa –Mastropierro ahora es una víctima- si no fuera porque Crimen Organizado le advirtió que en ese dispositivo había elementos que lo vincularían con uno de los imputados en la causa Sebastián Mauvezín. Sin embargo luego se supo que no había nada que los vinculara.

Este jueves se llevó adelante una nueva audiencia del caso Penadés. Tras la filtración de chats entre el expresidente del Partido Nacional y Penadés en la que mencionaban a Ghione, la fiscal señaló que estaba evaluando "dar un paso al costado" del caso.