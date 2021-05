Gobierno decidió aplazar al menos una semana la próxima etapa del retorno a las aulas, dijo Lacalle

"Si bien hubo un aumento de casos, no hubo un aumento en tratamiento intensivo, sigue bajando semanalmente. Tampoco hubo un salto en los fallecidos", dijo consultado por el récord de casos de coronavirus de ayer.

El presidente Luis Lacalle Pou llegó este viernes al departamento de Treinta y Tres, para participar de la inauguración de un destacamento de Bomberos en la localidad de Santa Clara de Olimar. Allí confirmó que se decidió aplazar al menos una semana la próxima etapa del retorno gradual a las aulas, previsto para el lunes 24 de mayo originalmente. "La semana que viene van a tener noticias si hay otros retornos", dijo el mandatario.

Lacalle Pou también se refirió al récord de casos de coronavirus que Uruguay registró ayer. "No soy especialista en el tema. Estoy escuchando desde temprano muchas explicaciones. Porque se hicieron más test fue una", dijo en referencia a los 21.000 exámenes comunicados ayer. Mencionó también el posible efecto del Día de la Madre, aunque agregó "no se si me cierra del todo". "Si bien hubo un aumento de casos, no hubo un aumento en tratamiento intensivo, sigue bajando semanalmente. Tampoco hubo un salto en los fallecidos", dijo.

Por otra parte, el mandatario también habló acerca de la decisión del gobierno de habilitar desde el próximo lunes la reapertura de los gimnasios y los free shops, pero no la vuelta de otras actividades, como los espectáculos públicos. "Surgen preguntas, yo las entiendo. Me pongo en los zapatos de muchos uruguayos que dicen por qué sí los gimnasios y no los espectáculos culturales. No hay una discrecionalidad total, hay una valoración que trata de ser justa, que como toda acción humana tiene un porcentaje de injusto. Estamos tratando de volver a determinadas actividades que de alguna manera la gente las practica. La idea es ir abriendo en la medida que avance la vacunación, la inmunización", planteó.