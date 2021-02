Guido Manini Ríos habló del procesamiento con prisión de los agresores de policías: “Eso era impensable hace un par de años y marca que el viento cambió”

El senador de Cabildo Abierto aseguró que “estamos en el rumbo adecuado”.

Manini Ríos explicó que su frase de campaña electoral “se acabó el recreo” hacía referencia a la necesidad de un cambio general tras quince años de gobierno frenteamplista.

Manini: Es claro que las cosas no pueden cambiarse de un día para el otro, es claro que hay un componente cultural que lleva tiempo cambiar. Pero también es claro que el viento cambió. Ayer vimos cómo eran procesados con prisión quienes agredieron a policías en Rocha. Eso era impensable hace un par de años, ese cambio de vientos es el fin de recreo que yo digo. Los números marcan que hubo una baja de delitos, pero sigue habiendo demasiados delitos, es claro que estamos en el rumbo adecuado.

En otro orden, en Justos y Pecadores, de Radio Uruguay, Manini Ríos dijo estar afín a extender las restricciones al derecho de reunión si la situación sanitaria lo amerita.

Manini: Creo que si es necesario mantener eso controlado para eso hay que extender el período un mes más, yo no me opongo me parece que está bien.