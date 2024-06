"Ha habido menos entusiasmo que otras veces; la gente esperaba más carne en el asador, más propuestas", dijo Mieres tras votar

"A la gente no le gustan las filtraciones, las acusaciones recíprocas, entretienen pero no encantan", dijo el precandidato único del Partido Independiente.

El precandidato único del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró este domingo que la ciudadanía ha mantenido "una distancia mayor que otras veces" con las elecciones internas que se celebran este domingo.

El exministro de Trabajo votó sobre las 14:30 en la Intendencia de Montevideo y dijo que el objetivo de su partido es mostrarse "vital y con presencia" y mejorar los números de otras elecciones primarias. "No nos podemos comparar (a nivel de votos) con partidos que hoy eligen a su candidato", aclaró.

Consultado sobre la baja votación de esta mañana, respondió: "Vamos a ver cómo termina la votación, puede haber un empuje final. Ha habido una distancia mayor que otras veces, menos entusiasmo. Puede tener que ver con las características de la campaña. La gente esperaba más carne en el asador, más temas, más propuestas. Me parece que hay un problema, algunos ruidos que no estuvieron buenos. A la gente no le gustan las filtraciones, acusaciones recíprocas, entretienen pero no encantan", dijo.

Sobre la posibilidad de declarar obligatorias los comicios, Mieres se mostró contrario: "Como es una interna de cada partido, es lógico que no sea obligatoria. Hay muchos uruguayos que no son de tal o cual partido y no pueden estar obligados a votar en unas elecciones que eligen candidatos de un partido y convenciones", opinó.

Finalmente, Mieres adelantó que llamará a todos los ganadores de la noche y que este lunes les propondrá "una toma de posición" en torno al plebiscito sobre seguridad social que se pondrá a consideración en octubre.