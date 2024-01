Hallazgo de sustancia que podría ser fentanilo: por qué puso en alerta a las autoridades y cuáles son sus características

El hallazgo de una sustancia que podría ser fentanilo en un procedimiento antidrogas en San José puso en alerta a las autoridades que desde hace meses viene monitoreando la posible introducción de esta droga al país. En la región, al momento ya fue detectada en Argentina y Chile.Pero ya son varios los países del mundo […]

El hallazgo de una sustancia que podría ser fentanilo en un procedimiento antidrogas en San José puso en alerta a las autoridades que desde hace meses viene monitoreando la posible introducción de esta droga al país. En la región, al momento ya fue detectada en Argentina y Chile.

Pero ya son varios los países del mundo que padecen las consecuencias del fentanilo, un calmante muy potente con alto riesgo de adicción y abuso. Por ejemplo, en Estados Unidos, este opioide causa estragos en poblaciones jóvenes con una alta tasa de mortalidad.

En Uruguay, el procedimiento antidrogas que terminó con la detención de tres ciudadanos argentinos y la incautación de 33 kilos de cocaína derivo en una hallazgo inesperado. En una bolsita de 12 gramos se encontró una sustancia a la que tras someterla a una prueba preliminar, arrojó como resultado que contenía “ciclopentilo fentanilo”, una droga que por sus efectos en los consumidores algunos llaman “droga zombie”.

La sustancia será derivada al Instituto Técnico Forense (ITF) para que realice una segunda prueba a fin de confirmar si se trata o no de la temida sustancia que ya tenía en alerta a las autoridades. De confirmarse, esos 12 gramos bastarían para elaborar 600 dosis.

Si bien el primer hallazgo de la droga en el país data de 2017, cuando se la encontró en planchas de LSD, el director nacional de Policía, José Azambuya, dijo que desde entonces no se había detectado y que tras las advertencias de la policía de Estados Unidos estaban en alerta. En los últimos meses hubo otros hallazgos de Fentanilo en la región.

En julio detuvieron a un hombre en Misiones, Argentina, con 500 ampollas que contenían esta droga y la semana pasada se encontró en una boca de drogas en Villa Fraga –ciudad de Buenos Aires- siete ampollas con esta sustancia. En Chile, en tanto, en noviembre detuvieron a un hombre que pretendía cruzar la frontera con Argentina con 320 gramos de fentanilo liquido.

Los tres ciudadanos argentinos que fueron detenidos el pasado viernes en San José no declararon ante la Fiscalía de Libertad que tomó el caso, por lo que no aportaron información sobre el origen ni el destino de la sustancia. Sin embargo, esto fue un derivado de una operación realizada en enero de 2023 en la que se detuvo en Casavalle a otro argentino que llevaba en su poder US$ 10.000 y 25 gramos de cocaína.

La organización que integran se dedica al ingreso de droga para su venta al menudeo en el área metropolitana.

"Droga zombie"

Según la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, el fentanilo “es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado para uso como analgésico y anestésico” 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína para aliviar el dolor. Data de 1960, como droga intravenosa.

En décadas siguientes se empleó para consumo con denominado fin recreativo. Como otros opioides, produce relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, somnolencia, mareos, náuseas y vómitos, retención urinaria, constricción pupilar y depresión respiratoria.

Su sobredosis puede causar coma e insuficiencia respiratoria, y la muerte. El fentanilo fabricado ilícitamente se distribuye en mercados de drogas como líquido y como polvo.

Es tan potente que también se usa para estirar otros estupefacientes, volviéndolos más baratos, más fuertes, más adictivos y más peligrosos. Se sintetiza también en algunas pastillas cuya composición y proporción desconoce el consumidor.

Por eso tiene varias formas de consumo: esnifar, inhalar, fumar, en pastilla, en papel, parches o gotas. Al menos desde 2015, el fentanilo y similares desplazan a otras drogas en el mercado estadounidense aumentando adicción, sobredosis y muertes.

En la calle, en América Latina la identifican como heroína blanca o sintética, N30, el Fenta o Tango. Con más de 150 muertos por día, la sobredosis de fentanilo ya es una de las principales causas de muerte en jóvenes de Estados Unidos.