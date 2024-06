“Hay medio país enterrado hasta las orejas con deudas, sin embargo discutimos si Lacalle cometió delito porque puso 'perfecto'”, cuestionó Manini

"Hay que respetar la institución presidencial. No podemos caer en ese barro de ante cualquier dicho, cualquier chat, empezar a radicalizar la situación", dijo el líder de Cabildo sobre el chat del presidente con Astesiano.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le bajó el perfil a los cuestionamientos en torno a los mensajes entre el presidente Luis Lacalle Pou y su entonces custodia, Alejandro Astesiano, sobre el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

"No he hablado con el presidente de este tema. Aparte entiendo que se está corriendo al grito de una tribuna radicalizada. Quieren sacar provecho electoral de esta situación. Hay que ver que determina la Fiscalía y la Justicia en cuanto a si se cometió delito, pero no podemos estar cobrando al grito cuando se quiere politizar todo. Hay que respetar la institución presidencial. No podemos caer en ese barro de ante cualquier dicho, cualquier chat, empezar a radicalizar la situación. No sé los detalles si él ordenó, o no, si se entera de algo y contesta 'perfecto'. No le veo esa gravedad que otros ven", dijo.

Lacalle es cuestionado por la oposición por responder "perfecto" a un mensaje de su entonces jefe de custodia que le informó que se estaba investigando si Abdala había concurrido a una boca de venta de droga antes de chocar alcoholizado en febrero de 2022.

Manini criticó que estos hechos "laterales" tomen el "escenario político" a pocas semanas de las elecciones internas y no se hable "sobre las soluciones a los problemas de la gente".

"Me gustaría que todos los precandidatos entablaran un debate sobre las políticas de drogas: ¿están bien las políticas que se están aplicando hoy? ¿está bien que se busque minimizar el daño y que no se busque apartar a la gente de la droga? El tema de la deuda: ¿está bien que se ignore el problemón que hay? Hay medio país enterado hasta las orejas con deudas. Esos son los temas que deberían estar hoy en el escenario político, sin embargo, estamos discutiendo si el presidente cometió delito porque puso 'perfecto'. Me parece a mí que se está desviando la atención de los verdaderos problemas", enfatizó.

¿Vuelve Salinas?

El precandidato único de Cabildo Abierto fue consultado sobre la posibilidad que el exministro de Salud Pública Daniel Salinas vuelva a la actividad política y sea su compañero de fórmula. Manini dijo que "no se cierra ninguna puerta", pero reconoció que Salinas en la última conversación que mantuvieron meses atrás insistió en que seguirá alejado de la política.

"Después de las internas, que se baraja y se da de vuelta, conversaremos con él a ver su posición. La vamos a respetar", señaló.

Piso de 11%

Pese a no tener competencia interna que estimule el voto el 30 de junio, Manini Ríos se mostró optimista con respecto a la votación de Cabildo Abierto en las internas.

"El piso es la misma votación del 2019 y, de ahí, para arriba. Pensamos que vamos a estar bastante arriba del 11% de 2019, tenemos indicadores objetivos", pronosticó.

Según el líder del partido, Cabildo tiene "propuestas claras que aportan soluciones en temas cruciales para los verdaderos temas de la gente: la droga, la deuda, el trabajo y la seguridad pública". "Son propuesas diferentes a las de los otros y conducen a verdaderas soluciones", enfatizó.