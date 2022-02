Heber dijo por qué dejó el vehículo que usaba y pasó a viajar en la camioneta que pertenecía al "Betito": "No nos gusta andar en autos blindados"

"Es pesada, es incómoda, y no tengo miedo", añadió el ministro.

Luis Alberto Heber, ministro del Interior, fue consultado este martes acerca de la camioneta que utiliza, una Audi Q5 que perteneció a Luis Alberto "Betito" Suárez, uno de los narcotraficantes más conocidos de Uruguay.

"Teníamos una camioneta que no nos servía, blindada, la pasamos al jefe, y obtuvimos otra por la Junta Nacional de Drogas, como explicó el señor subsecretario muy claramente", dijo Heber en rueda de prensa.

Consultado acerca de por qué el vehículo que utilizaba previamente no le "servía", el secretario de Estado respondió: "No nos gusta andar en autos blindados". "Es pesada, es incómoda, y no tengo miedo", añadió el ministro.

El uso de este vehículo se enmarca dentro de una decisión adoptada por el secretario de Estado: dejar de usar vehículos blindados, adquiridos en anteriores administraciones, según informó El Observador y confirmaron a Telemundo fuentes del Ministerio del Interior en su momento.

La camioneta de Suárez estaba a nombre de su esposa. Según informó el diario, la Justicia se la quedó cuando –mediante un proceso abreviado– el delincuente fue condenado a dos años y cuatros meses de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización.

Tras el decomiso, fue uno de los 75 vehículos que la Junta Nacional de Drogas adjudicó al Ministerio del Interior en el último bienio.

Charles Carrera, senador del Frente Amplio y exjerarca de Interior, criticó la decisión de Heber luego que se conociera días atrás. "Los bienes incautados y decomisados no deben utilizarse para fines particulares y mucho menos como medio de transporte para los Ministros de Estado. Estos, deben ir a remate y lo recaudado debe servir para la ejecución de políticas públicas en beneficio de toda la sociedad", escribió en su cuenta de Twitter el legislador.