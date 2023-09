Heber dijo que Mónica Ferrero "debería ser" la próxima fiscal de Corte: "Hay que hacerle un monumento, Uruguay le debe mucho"

"¿Qué más garantías podemos tener en la lucha contra el crimen organizado que Mónica Ferrero?", se preguntó el ministro.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, consideró que la fiscal de Estupefacientes de 1º Turno, Mónica Ferrero, debería ser la próxima fiscal de Corte. El cargo es ocupado desde octubre de 2021 por Juan Gómez, luego de la renuncia de Jorge Díaz. Si bien Gómez asumió de forma interina, la falta de acuerdos en el Parlamento para nombrar a su sucesor ha alargado su estadía a casi dos años.

"A Mónica Ferrero hay que hacerle un monumento como fiscal", dijo Heber en entrevista con Búsqueda publicada este jueves, al destacar que ella, junto a la Dirección General de Drogas, descubrió que había "una organización que se dedica a falsificar documentos para que narcos salgan de la cárcel por supuestos problemas de salud". Este mecanismo es que el posibilitó la salida de prisión con domiciliaria del denominado "peligroso narcotraficante" Antonio González Bica, que ya en su casa rompió la tobillera electrónica y fugó.

Consultado sobre las personas que piden que Ferrero encabece la Fiscalía, Heber respondió: "Para mí debería ser la próxima fiscal general de la Nación. No tenemos los votos en el Parlamento, no sé por qué... deberían de decir por qué no se vota a una mujer como ella, que ha dado mil batallas, que la tenemos custodiada porque tiene amenazas. Es una gran mujer, una gran fiscal, que ha hecho una gran cantidad de cosas. Ha sido una mujer a la que realmente el Uruguay le debe mucho. Incluso se la criticó en el caso Martín Mutio, el de la exportación de 4,5 toneladas de cocaína a Europa, pero hizo la apelación, la ganó, y hoy Mutio está preso".

En rueda de prensa este jueves al mediodía, Heber retomó sus palabras: "Me parece que ha sido una gran fiscal. Formalmente no he hecho la propuesta porque todavía no hay entendimiento en el Parlamento para conseguir mayorías"

Añadió que la considera una fiscal "emblemática" y que "ha puesto hasta su vida en peligro amenazada por la batalla permanente que ha dado al narcotráfico". "¿Qué más garantías podemos tener en la lucha contra el crimen organizado que Mónica Ferrero?", se preguntó.

Este miércoles Heber ya había destinado elogios al trabajo de Ferrero otra conferencia de prensa. "Muchas veces nos sentimos solo peleando contra una organización muy fuerte como el narcotráfico. Queremos que esa misma conciencia la tengan los jueces. Por suerte tenemos buenos fiscales que trabajan muy bien, como es el caso de Mónica Ferrero, pero tenemos señales que nos muestran que no hay conciencia de a lo que nos enfrentamos", dijo, en el medio de sus críticas a la jueza María Helena Mainard por aceptar un habeas corpus del delincuente "El Ricardito" que lo saca de la prisión de máxima seguridad y lo envía a una prisión común para que pueda estudiar y trabajar.

Sin cargo actualmente pero hasta hace pocos días integrante de la Fiscalía General de la Nación, la exfiscal Gabriela Fossati también había mencionado a Ferrero como la mejor alternativa para sustituir a Gómez. Entrevistada en Malos Pensamientos (Azul FM) la semana pasada, consideró que en lugar de Gómez "debería ingresar una fiscal intachable, que es Mónica Ferrero".