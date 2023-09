Heber dijo que "se fugó otro peligroso narcotraficante con prisión domiciliaria sin tobillera"

"Había sido condenado a 4 años y 7 meses de prisión en 2022, pero fue excarcelado 3 meses después por la jueza Chamsarián", planteó el ministro.

El ministro del Interior, Luis Alberto, anunció este jueves la fuga de un narcotraficante, semanas después de que lo mismo ocurriera con Juan Antonio González Bica, narco que obtuvo prisión domiciliaria luego que su defensa argumentara que tenía una afección renal.

"Se fugó otro peligroso narcotraficante con prisión domiciliaria sin tobillera. Había sido condenado a 4 años y 7 meses de prisión en 2022, pero fue excarcelado 3 meses después por la jueza Chamsarián. Pedimos que rápidamente se analizaran estas condenas domiciliarias pero no llegaron a tiempo, se fue. Ahora se investiga la veracidad de la documentación presentada para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la justicia pruebas contundentes, para que luego se determine prisión domiciliaria SIN TOBILLERA. No es falta de prudencia. No es invadir competencias. Es indignación. No vamos a bajar los brazos", escribió Heber en su cuenta de Twitter.

El secretario de Estado no compartió el nombre del narcotraficante fugado. Sin embargo, según supo Telemundo se trata de Miguel Ángel Leal da Costa Porto, condenado el 10 de febrero de 2022 a la pena de cuatro años y siete meses de prisión; pero fue excarcelado el 27 de mayo de 2022.

El narcotraficante había sido detenido cuando iba a entregar 15 kilos de cocaína. El miércoles de esta semana la Policía se percató que no estaba en su domicilio.

Esta nueva fuga se suma a la del narcotraficante González Bica. En este caso, la jueza Maria Helena Mainard concedió el pedido de la defensa que presentó un informe médico que constataba que padecía una enfermedad. Allí se le colocó una tobillera electrónica. Sin embargo, rompió el dispositivo y escapó antes de que un Tribunal de Apelaciones se expidiera.

Ante esto, la Suprema Corte de Justicia resolvió iniciar una investigación administrativa para determinar si hubo irregularidades.

La Corte ya le había solicitado a Mainard que presentara un informe contando detalles del proceso que terminó en el cambio de condición de González Bica. Tras analizar la respuesta de la magistrada, los ministros de la Corte resolvieron iniciar la investigación administrativa.

A raíz de este hecho, la Fiscalía a cargo de Mónica Ferrero inició una investigación penal que permitió descubrir una maniobra para falsificar certificados de salud con el objetivo de que presos de alto perfil sean enviados a cumplir su condena en su domicilio. Por esos certificados falsos González Bica pago US$ 100.000.

De acuerdo a lo que supo Telemundo, la autoridades investigan si los documentos que presentó Leal da Costa para obtener la prisión domiciliaria eran falsos.