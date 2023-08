Heber sobre asesinato de visitador médico en Goes: "No se puede decir que es rapiña porque no fue rapiñado, tenía el arma y la plata"

José Florindo, de 56 años, fue asesinado el sábado en la puerta de su casa por dos delincuentes.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que "no hay elementos para afirmar" que el móvil del asesinato del visitador médico José Florindo (56 años) en Goes ocurrido el pasado sábado sea un intento de rapiña, tal como es la principal hipótesis de la Policía.

"Se ha dicho que es por rapiña, no tenemos elementos para afirmar eso. ¿Por qué? Porque en el auto, no solo estaba prendido, sino que había plata en el asiento, unos $54.000 y un arma. Es bastante extraño", dijo el ministro a la prensa este martes.

En este camino, enfatizó: "No se puede decir que es rapiña porque no fue rapiñado, tenía la plata y el arma. Por lo tanto, el móvil no fue por rapiña".

Consultado acerca de si el hombre tenía permiso para portar arma, dijo que al momento no se sabía.

"Hay que determinar el móvil. Estamos abocados en la jefatura para aclarar, es un tema que hay que seguir de cerca. Hay avances pero dejemos que actúe fiscal y policía", cerró sobre el tema.

Minutos antes, en el programa Desayunos Informales, también se refirió al caso. El ministro destacó que había una baja en los homicidios derivados de rapiñas y le recordaron el caso del sábado, cuando el visitador médico murió en la puerta de su casa. "Por supuesto que sí, y son los que más nos duelen, porque son personas que no están vinculadas al delito".

En esta línea, afirmó que los homicidios que surgen de rapiñas son "muy esporádicos y no generalizados" y añadió: "La gente tiene menos miedo, salvo en estos barrios (instantes antes hablaba del barrio Marconi), donde ocurren tiroteos en la calle".