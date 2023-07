"¿Híbrido de gato montés y margay?": piden colaboración para ubicar a felino atropellado y poder estudiarlo; sería un ejemplar desconocido

En cualquier caso, “para poder responder, o comenzar a tratar de dilucidar estas interrogantes, es necesario contar con el ejemplar” en cuestión, apuntan.

Una especialista en Ciencias Biológicas pide ayuda a la población para dar con el paradero de un animal que fue atropellado y del que se presume que no se tenía registro hasta el momento.

Según compartió la cuenta de Instagram @Uruguay_fototrampeo, que se dedica a compartir imágenes de la fauna uruguaya con el objetivo de generar conciencia, la magíster en Ciencias Biológicas Nadia Bou recibió el registro hasta ahora “inédito” de un ejemplar que “por su pelaje parece ser un margay (Leopardus wiedii)”.

“Fue atropellado en el departamento de Colonia” y “lo llamativo es que hasta donde sabe la ciencia, este felino habita únicamente en el Este del país, mientras el gato montés (Leopardus geoffroyi) habita en todo el territorio, incluyendo el Oeste”.

“Entonces, son muchas las incertidumbres que surgen: ¿se trata realmente de un margay o es un gato montés con un diseño atípico? Si realmente es un margay, ¿existe un proceso por el cual se están movilizando hacia el Oeste del país? ¿Podrían existir híbridos de gato montés y margay con lo cual la relación de pelaje y hábitat sale de lo esperado?”, recoge la cuenta de Instagram.

En cualquier caso, “para poder responder, o comenzar a tratar de dilucidar estas interrogantes, es necesario contar con el ejemplar” en cuestión. Bou acudió hasta la zona de lo sucedido, pero el animal ya no se encontraba en ese lugar.

“Si quien se lo llevó está leyendo estas líneas, le pido se ponga en contacto con nosotros por este medio ya que con una pequeña muestra se puede hacer la diferencia”, señala la cuenta de Instagram.

"Cuando comencé a trabajar con felinos, y principalmente cuando adopté la genética como una de las principales herramientas para la investigación y conservación de estas especies, comprendí que la obtención de muestras es la principal limitante para el desarrollo de mi trabajo. Entonces, a medida que fui avanzando en estos temas, comenzaron a hacerme llegar datos de felinos atropellados, y yo me obsesioné con poder llegar y obtener una muestra de tan valioso material, porque a mi entender ¿qué es más triste que un felino de nuestra fauna atropellado?Que el ejemplar no pueda ser útil para la investigación y conservación de su especie. Para mi investigación sólo requiero una muy pequeña muestra de tejido a partir del cual extraer el ADN, aunque siempre es mejor depositar el ejemplar completo en el Museo Nacional de Historia natural para tener como referencia y para diversas investigaciones que puedan surgir a futuro, no sólo de genética”, agrega.

En ese sentido, la especialista señaló en su mensaje que habitualmente “los felinos atropellados son removidos rápidamente de las carreteras debido a la belleza de su piel”. “Si bien lo comprendo ya que son animales hermosos, esto me deja a mí, y a la comunidad científica en general, sin material con el cual poder trabajar”, concluye.

Por cualquier información se puede escribir directo a la cuenta de Instagram.