Ignacio Bartesaghi: "Uruguay quiere quedarse en el barco, pero quiere un barco distinto"

El doctor en Relaciones Internacionales analizó lo ocurrido en la cumbre del Mercosur por su aniversario número 30 en donde Uruguay reclamó por mayor flexibilidad al bloque.

Cómo analiza la cumbre por los 30 años del Mercosur

El final fue sorprendido porque el discurso de Lacalle Pou fue coherente y defendiendo los intereses de Uruguay. fue un discurso firme. Por razones que tienen que ver más con la política interna de Argentina que con la cumbre o el contexto regional, Alberto Fernández terminó con este episodio diplomático puntual. No hay que sobreexagerarlo. Se da por zoom, pero también se da porque estaba planificado. Quedó la sensación de que el presidente quería reaccionar y eligió a Uruguay eligió hacerlo, pero no hay que dramatizar esta situación. Le está hablando más a Argentina que a Uruguay y nosotros no tenemos que distraernos. Lo que nos interesa es alcanzar la flexibilización en el Mercosur y no dejarnos llevar por lo que se dijo. Uruguay no propuso bajarse del barco. Uruguay quiere quedarse en el barco, pero quiere un barco distinto.