IM respondió a Patrimonio por monumentos: afirma que ya iniciaron obras en varios y que espera su autorización para avanzar en otros

“Creo que hay una intencionalidad porque siempre se refiere a la intendenta de Montevideo. No sé por qué está haciendo eso cuando los ámbitos están dados”, dijo la secretaria general de la comuna sobre los dichos de Willy Rey.

La Intendencia de Montevideo (IM) respondió en las últimas horas a las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio, Willy Rey, sobre la falta de actuación de la comuna en la recuperación y mantenimiento de monumentos ubicados en la capital.

Esta semana, el presidente de la Comisión de Patrimonio aseguró que le preocupaba la falta de respuesta de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, respecto a la carta que él le envió por la situación de deterioro y vandalismo de muchos monumentos de la capital. Fue a principios de mayo cuando Rey le envió la misiva a Cosse denunciando un "estado catastrófico" de los monumentos. En los últimos días, Rey dijo que pese a haberse reunido con técnicos de la comuna para abordar el tema, hace cerca de 50 días no ha habido avances en la mejora de la problemática. “Quedaron los técnicos en consultar a la intendenta, como es lógico, y me preocupa, porque es mucho tiempo para lo que queda de la administración, y poder completar los procesos de restauración que son largos. Quisiera ya estar trabajando en ese tema, activando, no podemos demorar más”, afirmó a Telemundo.

Consultada al respecto, Olga Otegui, secretaria general de la Intendencia de Montevideo, dijo que le “sorprendieron mucho” las declaraciones de Rey.

“Me sorprenden muchísimo las palabras de Willy Rey. Es extraño. Hay ámbitos de trabajo, en los que hemos conversado sobre cómo continuar en el proceso de mantenimiento y recuperación de muchos de estos monumentos”, dijo Otegui, y agregó: “Y él siempre sale refiriéndose a la intendenta de Montevideo, y eso llama la atención, si no hay algo de especial hacia la intendenta”.

En ese sentido, Telemundo le repreguntó a Otegui qué cree que hay detrás de las palabras de Rey. Y ella respondió: “Creo que hay una intencionalidad porque siempre se refiere a la intendenta de Montevideo. No sé por qué está haciendo eso cuando los ámbitos están dados”.

El avance de los trabajos sobre los monumentos

Así las cosas, la secretaria general de la comuna dijo que la intendencia ya está desplegando varias acciones en monumentos de la capital. E indicó que, incluso, son ellos los que están a la espera de respuestas por parte de la Comisión de Patrimonio para poder avanzar en algunas tareas.

“Lo que estamos trabajando con la Comisión de Patrimonio es un ámbito que se generó el 28 de abril, en el que Rey estuvo presente. Ahí se resolvió cómo trabajar, se definieron los criterios, los mecanismos de una comunicación abierta y participativa, y se tomaron algunos casos particulares como para comenzar a trabajar”, indicó Otegui.

En ese sentido, puso como ejemplo “todo lo que tiene que ver con la plaza donde antes estaba Presidencia, en Luis Alberto de Herrera y Batlle y Ordóñez”, donde hay varias esculturas, y también sobre el Monumento a la Carreta en el parque Batlle.

“Respecto a los casos en particular, ya se empezaron a tomar acciones. Algunos de estos monumentos o esculturas van a ser reparados a través de un convenio con la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Ya estamos comenzando a trabajar”, apuntó la jerarca.

Otro lugar donde iniciarán los trabajos luego de haber recibido el visto bueno de la comisión es en el puente de Buschental, en el Prado. “La Comisión de Patrimonio nos dio la autorización para comenzar a hacer las reparaciones, y el lunes comienzan las obras”, afirmó Otegui.

"Hay intervenciones en monumentos que están en la órbita de la Comisión de Patrimonio y en otros que no, como el monumento de Luis Alberto de Herrera, que se está interviniendo y no está en la órbita de la comisión”, agregó la jerarca.

Por otra parte, Otegui consideró que los intercambios por este tema deberían darse a nivel de los ámbitos de diálogo ya establecidos, y no por los medios. “Existen demoras siempre en los trámites. Lo que hacemos es tratar de conversarlos en los ámbitos que corresponden, no salimos a hablar de las demoras por la prensa, no nos parece que sea así”, dijo.

Como ejemplo de ello, Otegui dijo que a fines de mayo la comuna le envió al Ministerio de Educación y Cultura “todas las reparaciones que se tienen que hacer en la plaza Matriz”, y la Comisión de Patrimonio no les ha dado respuesta sobre si autoriza o no las tareas “respecto a aspectos arqueológicos y arquitectónicos”. “Eso se envió a fines de mayo, y no hemos tenido respuesta. Pero no dudamos de que esto es un ida y vuelta, como ha sido en otros monumentos”, apuntó.

“En el caso de la rambla de Montevideo también tenemos trámites en consulta y estamos esperando respuesta para poder seguir”, agregó.