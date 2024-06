Incidentes entre la Policía y el sindicato de la pesca frente al Ministerio de Trabajo; agentes usaron munición “menos que letal” y hay heridos

"Una mujer policía me disparó a unos tres metros", dijo el dirigente sindical Sergio Sommaruga.

En la mañana de este miércoles se registraron incidentes entre el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y la Policía en la puerta del Ministerio de Trabajo en la Ciudad Vieja de Montevideo.

Cuando los trabajadores se manifestaban y cortaban la calle Juncal, se produjo un cruce con los agentes, que reclamaban que liberen media calzada.

Según el Ministerio del Interior, algunos manifestantes "reaccionaron de forma violenta contra los policías" y a las 11:30 intervino un equipo de choque "con el fin de poder liberar media calzada".

"En algún caso hubo que utilizar munición menos que letal, para lograr dispersar a dichos manifestantes, los cuales ocasionaron daños a dos móviles policiales y un policía de 23 años sufrió resultó con una lesión en uno de sus brazos", señaló el ministerio.

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, se expresó sobre este hecho en su cuenta de X, y aseguró que un dirigente sindical y un trabajador de los medios de comunicación resultaron heridos como consecuencia del accionar policial.

🔴 Incidentes entre integrantes del sindicato pesquero y la Policía frente a la sede del Ministerio de Trabajo durante movilización. "Había muchas ganas de reprimir", dijo el dirigente sindical Alexis Pintos. pic.twitter.com/MtAMZ6X3so — Telemundo (@TelemundoUY) June 5, 2024

"Urgente. Me trasladé al MTSS para informarme de un hecho aberrante, ante una movilización pacífica del Suntma la policía reprimió y lastimó al Cro Sergio Somaruga, pregunté el nombre del responsable de la represión y un camarógrafo de canal 4 me muestra que también lo lastimaron", escribió el presidente de la central sindical en su cuenta de X.

Hubo varios manifestantes lesionados. Uno de ellos fue Sergio Somaruga, dirigente sindical de la enseñanza privada.

"Yo estaba en Juncal y Piedras para ir a clase. Fui a acompañar la coordinación de trabajadores marítimos que están con lock out patronal hace seis meses. Ya me estaba yendo. Cuando veo incidentes y empujones me dí vuelta y fui a distender. Una mujer policía me disparó a unos tres metros. Yo iba caminando, con las manos en alto, pidiendo tranquilidad. No sé si fueron sus nervios, no sé le que pasó a esta persona", dijo el sindicalista. Recibió, dijo, tres disparos en la pierna izquierda.

Tras esto, el MTSS indicó en un comunicado que la reunión estipulada para este miércoles con representantes del sector de la pesca se suspendió dado el "nivel de violencia de las protestas que tuvieron lugar en las inmediaciones del ministerio".

"Entendemos la importancia de estos encuentros para abordar los asuntos cruciales que afectan al sector de la pesca y nuestro objetivo desde el ministerio es continuar trabajando en conjunto para encontrar soluciones constructivas", sostuvo la cartera.

"Atenta contra las libertades democráticas"

En un comunicado, el Pit-Cnt rechazó y condenó "enfáticamente los actos de represión policial llevados a cabo por el gobierno contra una manifestación de trabajadores de la pesca".

"La manifestación pacífica es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución y respaldado por los principios democráticos más básicos. La violenta respuesta del gobierno a los legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades democráticas", señaló la central sindical.

"Lamentablemente, observamos con pesar que en lugar de proteger a nuestros ciudadanos de la violencia del crimen organizado en los barrios, la Policía Nacional parece enfocarse en reprimir a trabajadores y estudiantes que reclaman por sus derechos", añadieron en el comunicado.

En ese sentido, expresaron su "solidaridad y apoyo" a los trabajadores heridos en esta "injustificable acción represiva".

Desde el Pit-Cnt iniciaron "acciones legales" para denunciar estos "graves hechos" y que se investigue con "celeridad" el incidente y se castigue "severamente" a los responsables.