Inician un sumario con separación del cargo y retención del 50% de los haberes para el fiscal Raúl Iglesias

Este lunes se dispuso el inicio de un sumario con separación del cargo y retención del 50% de los haberes para el fiscal Raúl Iglesias, así lo confirmaron fuentes de Fiscalía a Telemundo.

El motivo del sumario es por los hechos de pública notoriedad vinculado al archivo de varias causas. El fiscal de Corte había encargado un informe al Departamento de Políticas Públicas que fue entregado a Jurídica.

Además, desde Fiscalía señalaron que al tratarse de procesos disciplinarios son de carácter reservado y no se puede brindar más información.

"Que no esté el caso en manos del fiscal puede resultar tranquilizador para la víctima", dijo este lunes abogada de la denunciante de violación grupal en el Cordón.

El nuevo fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, Raúl Iglesias, archivó 300 denuncias de presuntas violaciones o abusos sexuales y afirmó que esos casos no se abrían hacía dos o más años y que no había “evidencias útiles para continuar la investigación”.

“¿Yo soy el malo de la película porque los archivo? Si no puedo continuar la investigación, no me queda otro camino, porque hay otros 700 casos en los que sí hay evidencias para continuar y hay que focalizarse en esos que tengo evidencias, no es una cuestión soberbia, es que no me queda otra”, dijo en su momento.

“Yo no pedí venir acá donde estoy, yo estaba bien en mi Fiscalía, estaba investigando cosas importantes, lo más bien. ¿Y me cambian para esto? ¿Qué hay detrás? No lo sé”, concluyó.

Iglesias, además, asumió el caso de la presunta violación grupal en el barrio Cordón. Solicitó el cambio en las medidas cautelares de los denunciados: pidió que pasen de prisión efectiva a prisión domiciliaria durante el período de indagaciones y la jueza del caso hizo lugar al pedido.