Integrantes del gobierno afirmaron que el FA "mintió" durante la campaña de la LUC y Cosse respondió: "No dijimos ninguna falsedad"

"Los cambios que están embebidos en la LUC no son cambios que se ven de un día para el otro", expresó.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, salió al cruce de las declaraciones de integrantes del gobierno que pidieron que el Frente Amplio "pida disculpas" por las "mentiras" dichas por sus dirigentes durante la campaña por el referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"El Frente Amplio no dijo ninguna falsedad", manifestó Cosse este miércoles en rueda de prensa. Además, aseguró que los efectos "nocivos" de la LUC se van a ver con el tiempo.

"He visto que se dice como que no pasó nada y que nosotros anunciamos que el mundo se terminaba", expresó. En ese sentido, la jerarca sostuvo que quieren que revisen su archivo. "Lo que decíamos cuando defendíamos que la LUC no debía prosperar, era que los cambios que están embebidos en la LUC no son cambios que se ven de un día para el otro. Decíamos algo mucho más difícil de comprender que es que los cambios desestructuran bases legendarias del derecho del Uruguay", apuntó.

La intendenta se refirió en particular a la educación como una de las áreas que entiende quedo debilitada. "Se aflojan las condiciones de obligatoriedad de la enseñanza pública", expresó.

Vamos a ver de un día para el otro desmoronada la enseñanza público por esto? No, pero las leyes están para asegurar condiciones sólidas del desarrollo de un país. Aflojar en algún sentido las condiciones de obligatoriedad de la enseñanza pública desestructuran en largo plazo a un país.