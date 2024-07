Intendenta de Artigas habló de su situación en causa de estafa millonaria: "Quienes me conocen saben que es mentira, que fue una gran injusticia"

"Los que quieren creer, aunque la Justicia se expida, van a creer que soy una sinvergüenza", dijo Elita Volpi.

Elita Volpi, nueva intendenta de Artigas tras la renuncia de Pablo Caram en el marco del escándalo de las horas extra irregulares, se refirió este miércoles a su situación judicial. Tal como se informó, la escribana fue indagada en una causa por una estafa millonaria que involucró a una heredera de un hacendado brasileño y a una vidente uruguaya, que resultó condenada.

"Se hizo una sesión de derechos hereditarios. Le aconsejé a la persona que cedía, que los cedía voluntariamente, que se hiciera un acuerdo aparte para protegerla a ella y se hizo. En ese momento lo firmó otro escribano porque era 29 de diciembre y me había quedado sin protocolo por un tema administrativo, se me habían terminado las hojas, nada más. Pero estuve presente en la firma con la otra escribana y las dos personas. Totalmente conscientes de lo que hacían. Entre ellas se pelearon y lo más fácil en todos los órdenes es decir que no saben lo que firmaron. Pero no quiero dar mucha explicación, la gente cree lo que quiere creer. Es triste que uno después de tener una trayectoria estar escuchando cosas de gente que nada hizo por su vida", relató en conferencia de prensa este miércoles.

En 2020 la damnificada presentó una denuncia y la vidente uruguaya resultó condenada meses atrás por la estafa de US$ 20 millones. Volpi asegura que "la señora fue condenada por otras cosas que no tienen nada que ver con la profesión".

La denuncia contra Volpi se archivó en 2022 y, según la denunciada, se concluyó que la actuación de la profesional "había sido buena".

Sin embargo, los abogados de la damnificada "pidieron la revisión de la causa". "Con el segundo fiscal nunca más pasó nada", cerró sobre el tema. De todas formas, en setiembre habrá una audiencia por la demanda civil que realizó la damnificada contra Volpi.

"Soy una mujer fuerte, la gente me conoce, tengo 30 años de ejercicio. Quienes me conocen saben que es mentira, que fue una gran injusticia. Los que quieren creer, aunque la Justicia se expida, van a creer que soy una sinvergüenza", cerró.