Intendente de Paysandú consideró "grave" lo ocurrido en Artigas, pero agregó: "Sé del compromiso de Caram con el pueblo"

"Caram es un hombre que quiero, lo estimo, lo aprecio. En época electoral se quiere tomar distancia, no me alejo de quien quiero por más que esté en un momento difícil", dijo Nicolás Olivera.

El intendente blanco de Paysandú, Nicolás Olivera, consideró "grave" lo ocurrido en Artigas, donde el intendente Pablo Caram, el exsecretario general Rodolfo Caram, y la exdiputada Valentina Dos Santos fueron condenados por una causa judicial vinculada al pago de horas extra irregulares. Sin embargo, dijo que "está fuera de discusión" el "compromiso" que tiene el mencionado jefe comunal blanco "con el pueblo de Artigas".

"La Justicia fue contundente: hubo situaciones que obviamente no están de acuerdo a la norma. La Justicia se expidió y hay un reproche penal sobre las personas. Diez pesos aparte lo personal: Caram es un hombre que quiero, lo estimo, lo aprecio, sé de su compromiso con el pueblo de Artigas, eso está fuera de discusión para mí. En época electoral se quiere tomar distancia, no me alejo de quien quiero y estimo por más que esté en un momento difícil", dijo a Telemundo este viernes.

Olivera destacó que el Partido Nacional y el candidato a la Presidencia Álvaro Delgado fueron "laudatorios" y "en 24 horas" decidieron aceptar las renuncias al partido de Rodolfo Caram y Dos Santos y pasar a Comisión de Ética el caso de Pablo Caram.

"Delgado dijo que es inaceptable y que las irregularidades no se toleran. No existe una vacuna para que cada partido se preserve de personas que actúen de manera desviada. La diferencia es qué hace cada partido con esas personas. Se está haciendo lo que se debía hacer", valoró.

¿Afectará electoralmente al partido? "No sé si influye. Hay un partido con anticuerpos, las conductas necesarias para repeler y no preservar entre sus filas a personas que han actuado de manera no debida. Quizá en otros momentos, otras colectividades aún con conductas desviadas, no se los sacaba de los partidos", expresó, pero no mencionó a quien se refería. "Revisen los archivos", cerró.