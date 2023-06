Interna colorada: Bordaberry volvió a registrar el sector Vamos Uruguay; Mattos dijo que sería "bienvenido", pero que "hay que ver sus ideas"

Esta semana Pedro Bordaberry pidió ante la Comisión Nacional de Asuntos Electorales del Partido Colorado el derecho a uso de los sublemas nacionales Vamos Uruguay, Vamos Colorados y Vamos Batllistas.

Pedro Bordaberry renovó el derecho para usar el sublema “Vamos Uruguay” dentro del Partido Colorado. La solicitud fue firmada también por la exvicecanciller Carolina Ache y por el subsecretario de Industria, Walter Verri, entre otros dirigentes.

El ministro de la Corte Electoral José Garchitorena explicó a Telemundo que en cada período electoral las agrupaciones políticas deben renovar su registro ante el partido que les autoriza el uso del lema, para poder mantener o ganar el derecho al uso de los sublemas que ya tenían registrados o que pretendan registrar.

Luego de esa autorización interna, el partido político comunica a la Corte el reconocimiento de ese derecho, lo que da a las agrupaciones la posibilidad de pedir número para lista o renovar los que tienen reservados por haberlos usados en elecciones anteriores. Si no se cumple ese procedimiento, el número queda libre y hay riesgo de que otro sector lo absorba.

Consultado por la renovación de sublemas y su eventual retorno a la política, Bordaberry dijo a Telemundo que “la agrupación renovó su derecho como hacen cada cinco años desde el 2008. Es un tema administrativo, solo eso”, señaló.

En 2017 Bordaberry anunció su retiro de la política. En 2019 no fue candidato, pero tuvo intención de presentar lista al Senado, posibilidad que no apoyó el entonces candidato Ernesto Talvi.

Dedicado a su actividad privada como asesor del club de fútbol Montevideo City Torque, en los últimos meses Bordaberry ha tenido recurrentes intervenciones políticas con opiniones sobre la gestión del gobierno o críticas a decisiones políticas del Partido Colorado, como la salida de Carolina Ache de la vicecancillería.

La respuesta en la interna

El ministro de Ganadería Fernando Mattos, uno de los tres colorados del gabinete junto a Tabaré Viera (Turismo) y Robert Bouvier (Ambiente), dijo que el retorno de Bordaberry a la política sería "bienvenido" por el partido.

"No es que me gusta o no me gusta. Es una decisión propia. Hay señales que indican que pueda volver, pero estamos abocados a la gestión", comenzó Mattos en rueda de prensa este viernes.

El jerarca consideró que el retorno del excandidato presidencial sería "positivo en la medida que venga a desarrollar su sector", pero aclaró: "Hay que ver sus proyectos, sus ideas, qué pretende hacer en ella (la política) en la medida que él decidió dejarla".

"No nos debe paralizar en el sentido que hay que continuar la gestión. Su decisión es personal y puede aportar mucho a las discusiones en el partido. Como candidatura va a atender un espectro de votantes que en el pasado manifestaron que su pérdida era muy importante para la política uruguaya", sentenció.

Consultado si volvería a integrar su sector, Mattos dijo que debía conversarlo y aclaró: "No lo confirmo ni lo descarto. Estuve en dos periodos dirigiendo el sector agropecuario de su programa de gobierno. Trabajamos muy bien. Son otros tiempos. Hay que conversar. Él tiene que tomar la decisión y en función de esa decisión habrá que ver sus postulados".