Intervención del Casmu buscará la "estabilización financiera", dijo la ministra Rando, y pidió "tranquilidad" a los socios de la mutualista

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, explicó este martes los detalles de la intervención que ya se puso en marcha en la mutualista Casmu y que implica una comisión interventora compuesta por un contador, una médica y un abogado. “Vamos a trabajar juntos para que la mutualista se estabilice desde el punto de vista económico-financiero”, afirmó la jerarca.

El presidente Luis Lacalle Pou firmó este lunes la resolución por el que definió la intervención de la mutualista Casmu por el plazo “de hasta un año” y “sin desplazamiento de las autoridades” que están al frente de la institución médica. La resolución, publicada por Presidencia y firmada también por la ministra Rando, indica además quiénes conformarán la comisión interventora: el contador Juan Carlos Simonelli Pons, la doctora Sandra Lorenzo Pousa y el abogado Gerardo Lorente Fernández.

Este martes, Rando encabezó una rueda de prensa en la que explicó el alcance de la medida tomada por el gobierno. “Conceptualmente, lo más importante es que vamos a trabajar juntos. La palabra intervención para la opinión pública puede sonar alarmista y no queremos que eso sea así, porque intervención no quiere decir que se vaya a desplazar autoridades, eso no va a suceder, es una intervención sin desplazamiento de autoridades. Vamos a convivir el Ministerio de Salud Pública y autoridades de Casmu para lo que queremos y el objetivo principal, que es que esto se estabilice desde el punto de vista económico-financiero, sobre todo financiero”, dijo la ministra.

“Queremos que exista una ayuda por parte del ministerio para lo que son sus procesos económico-financieros, para que en unos meses, esperemos en un tiempo razonable y correo, la resolución dice como máximo un año, pero podría ser menos, la mutualista continúe trabajando de forma correcta, saneada y con más garantías para poder cumplir con sus obligaciones desde el punto de vista financiero”, agregó.

¿Cómo será el trabajo de los interventores? La ministra explicó que el equipo “tiene la potestad de poder intervenir en reuniones, opinar, conocer toda la información de primera mano, acceder a todos los registros de pagos y compras, tienen acceso a todo lo que soliciten desde el punto de vista contable”. No obstante, reconoció que se evaluará “día a día” cómo se da la dinámica de trabajo, “y si se necesita algún cambio en esas potestades habrá que reverlo”.

Lo primero que van a hacer los interventores, dijo Rando, “es tomar contacto con el estado contable de la institución y la dirección técnica para conocer realmente cuál es la situación y ver en qué cosas se pueden empezar a implementar las medidas de ahorro que se proponen”.

¿Y cómo fue tomada esta medida por parte de las autoridades del Casmu? “Lo tomaron bien, comprendieron que era necesario que si efectivamente se les daba dineros públicos, si una institución necesita ese monto de financiación es porque realmente está en una situación financiera comprometida, sino nadie sale a pedir esa cantidad. Pensamos que va a ser positiva la respuesta del Poder Legislativo y se le va a poder otorgar el dinero, pero son dineros públicos y necesariamente hay que controlarlos correctamente porque son de todos los uruguayos. Ellos comprendieron y lo tomaron bien”, dijo la ministra.

En tanto, Rando también fue consultada sobre la situación de los trabajadores y la posibilidad de que se analice una reducción en la plantilla: “No se habló de despidos, no tenemos potestades de despedir a nadie. Hay trabajadores en seguro de paro. Queremos que las fuentes de trabajo estén consideradas y de alguna manera si hay alguna reducción de personal va a ser siempre de común acuerdo con el gremio. Pero no se habló ni se planteó el despido de nadie”.

Con todo, la ministra le pidió a los socios del Casmu que “confíen” en el trabajo que se llevará adelante.

“Nada ha cambiado respecto a la libertad que tienen los usuarios de cambiarse o no cambiarse, no hay una regla diferente para los socios de Casmu. Sí les pedimos que confíen en nosotros, no queremos que se cambien, queremos que sigan confiando en la institución. Casmu es una institución emblemática, que tiene excelentes servicios, que no ha demostrado afectación en esos servicios y queremos que eso siga así. Pedimos tranquilidad a los usuarios, tengan fe en nosotros que vamos a solucionar esto”, concluyó.