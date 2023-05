Irene Moreira renunció a su cargo frente al Ministerio de Vivienda tras pedido del presidente Lacalle Pou

"Desde el próximo lunes volveré a trabajar incansablemente, codo a codo desde el Parlamento", expresó.

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, renunció este viernes a su cargo frente al ministerio tras el pedido de renuncia de parte del presidente Luis Lacalle Pou.

"No se ha violado ninguna ley, no se ha actuado bajo ningún condicionamiento político ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular", dijo la ministra en conferencia de prensa.

Además, aseguró que esta situación que se generó en los últimos días "no es más que una nueva operación de desprestigio a nuestro accionar".

"Si hoy me lo consultan volvería a tomar la misma decisión, amparada por el marco normativo por el cual se brindó una solución habitacional en régimen de calidad de alquiler con opción a compra. Nadie le regaló nada", subrayó.

"Desde el próximo lunes volveré a trabajar incansablemente, codo a codo, desde el Parlamento como lo he hecho por las más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida", sentenció.

La adjudicación de una vivienda de forma directa por parte de Moreira a una militante de Cabildo Abierto generó muchas repercusiones. En primera instancia Lacalle llamó en la mañana de hoy al senador Guido Manini Ríos para pedirle que el partido sustituya a la ministra. Sin embargo, el legislador se negó hacerlo. Ante esto y según supo Telemundo, el mandatario le transmitió entonces que le pediría la renuncia. Manini volvió a manifestarle su enojo y allí terminó la conversación.

Esa llamada derivó en una declaración del líder de Cabildo Abierto este mediodía. Manini respaldó el accionar de Moreira al frente del ministerio y aseguró que el pedido de renuncia a la ministra "es una equivocación" de parte de Lacalle. "Esperamos que el presidente analice los hechos", remarcó.

En el momento en que Manini estaba haciendo la declaración, el presidente llamó a la ministra para pedirle la renuncia y no había marcha atrás.

Posteriormente, integrantes de Cabildo Abierto se reunieron en el Parlamento para analizar el tema. Ahí confirmaron a Telemundo la llamada de Lacalle a Irene Moreira y que el próximo lunes se reunirá la mesa política para determinar una resolución.

El caso

Todo comenzó a fines de 2021, la cartera abrió el llamado para realizar el sorteo de viviendas en las calles Nueva York y Yi; en julio de 2022 se realizó la adjudicación ante escribana pública. La mujer, vinculada a Cabildo Abierto, terminó recibiendo una vivienda de dos dormitorios en ese complejo, según informó radio Universal y confirmó Telemundo.

Dos meses después de ese proceso, la secretaria de la ministra envió un correo electrónico al director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta Gómez, pidiendo que se le entregue un apartamento a una mujer militante del partido que integra además el Instituto de la Mujer Melchora Cuenca de Cabildo Abierto y trabaja en el semanario La Mañana, vinculado a la misma fuerza política.

El mail, según publicó Universal, indicaba: “Es de interés de la ministra Dra. Irene Moreira, que el cupo reservado del complejo de Nueva York esq. Yi de dos dormitorios sea adjudicado a la familia integrada por MM y su hija”.

El 22 de setiembre de 2022 se confirmó desde la dependencia a cargo que se daba trámite a lo solicitado por Moreira. “Habiendo dado trámite a lo solicitado desde la Secretaría de la ministra, se entrevistó y realizó informe social a XXX la cual cumple con los requisitos para que le sea adjudicada una vivienda”, detallaba.

Fuentes cercanas a la cúpula del Ministerio señalaron a Telemundo que el procedimiento realizado no es ilegal ni incumple ninguna norma. Aseguraron que existe dentro de las potestades que tienen las autoridades el mantener viviendas de reserva para casos de vulnerabilidad y que en esta oportunidad lo que hizo la ministra fue llevar adelante ese proceso de presentar la solicitud por tratarse una persona que cumplía con estas características independientemente de la filiación política de la mujer.

Enfatizaron que el patrocinio de la ministra no asegura la adjudicación de la vivienda, sino que debió antes pasar por los departamentos de evolución técnica del Ministerio que fueron los que una vez evaluados los ingresos y situaciones específicas de debilidad y conformación familiar determinaron la adjudicación del apartamento.