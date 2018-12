Javier Miranda dijo que respeta la decisión del Ministerio del Interior de no actuar durante la marcha contra el G20 porque hubiera generado más violencia

Por su parte, el senador blanco Javier García criticó que no haya actuado la Policía y solicitó al fiscal de Corte que investigue lo ocurrido.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, condenó las manifestaciones violentas y actos de vandalismo que hubo este viernes en la avenida 18 de Julio, durante la marcha contra de la cumbre del G20.

Sobre la actitud policial y las críticas a que los efectivos no hayan actuado durante la manifestación, Miranda dijo:

Por su parte, el senador blanco Javier García criticó al ministro Eduardo Bonomi, por la no actuación policial durante la marcha:

Ningún policía actúa si no recibe la orden de actuar, por lo tanto se les dijo que no hicieran nada. Termina el Estado siendo cómplice y el Ministerio del Interior de atentados contra personas y bienes.

García solicitó a la Fiscalía de Corte que investigue de oficio lo ocurrido en 18 de Julio:

Yo me comuniqué con el fiscal de Corte, Díaz, para pedirle que investigue de oficio los actos vandálicos y los atentados. Porque si no es así estamos en tierra de nadie, no impera la ley ni el derecho. No se puede permitir que en una democracia manden los violentos.