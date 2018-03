Jorge Larrañaga insiste con la idea de crear una guardia policial integrada por militares

¿Sigue vigente la idea de Juntos?

Sigue vigente. Siempre que hubo un sector wilsonista fuerte, hubo un partido fuerte. Seguramente la visión se irá construyendo a medida que pase el tiempo.

Sin embargo, Alianza perdió vigencia

Es posible, pero esto va a ir evolucionando, vamos a ver cómo termina la foto del 19, eso es lo central. Creo que habrá una fuerte correlación entre el candidato con la gente. Quiere decir que las estructuras políticas son importantes pero también las candidaturas y los proyectos políticos que representen.

Usted presentó tres proyectos sobre seguridad pública y después visitó al directorio de su partido para presentar una agenda para el progreso, ¿qué pasó?

Yo me propongo hacer lo que tenga que hacer, desde el punto de vista de la seguridad creo que están bien las políticas sociales pero es claro que no es suficiente. Hay que presentar iniciativas que apunten a cuidar a la gente. Yo hablo de incumplimiento efectivo de las penas (…). Creo que no pueden existir los beneficios como la libertad anticipada. Tiene que haber un cumplimiento efectivo de la pena.

¿Ese mecanismo reduce la delincuencia?

Yo creo que hay que ser claros, en el delito de copamiento –por ejemplo-, en 2005 había 160 copamientos por algo, después se redujo 30 %, en el primer semestre del año pasado hubo apenas 15. Ahí tenemos un ejemplo donde el endurecimiento de la pena generó un efecto. Calificar alguna iniciativa como la condena perpetua revisable como algo antiguo o de derecha, me parece que está mal.

En diciembre una encuesta arrojó que casi el 80 % de la población está a favor de la cadena perpetua…

Yo soy una persona que no se maneja en función de encuestas, me parece que si determinados sujetos no son rehabilitables, tienen que estar apartados de la sociedad. (…) Como dicen los especialistas hay situaciones de determinados homicidas que no son rehabilitables, ahí la condena perpetua revisable ante la SCJ me parece que es un instrumento. Yo no soy un político que termine haciendo lo políticamente correcto… yo no tengo resistencia a la creación de una guardia policial compuesta por militares.

¿De qué está hablando?

Estoy hablando de si la Prefectura con pocos recursos puede cuidar y cumplir funciones de policía en mil kilómetros de franja costera, si las misiones de paz son elogiadas, si en situaciones de catástrofe pudieron mantener el orden, yo creo que dos mil militares pueden ayudar a la Policía.

El lunes 26 fue al directorio del Partido Nacional y llegó la agenda para el progreso ¿cuál es la idea?

El FA ha ganado dividiendo y ha gobernado dividiendo, a mí me parece que hay que ganar la próxima elección sumando y hay que gobernar sumando. A un proyecto político cultural y de poder que es el FA hay que generarle una alternativa superadora, no en contra del FA si no a favor del país.

¿Qué plazo se fija?

Yo creo que no tenemos mucho plazo, este año tiene que estar pronto. No creo en acuerdos faltando 30 días porque son sospechados.

¿Es posible pensar en un acuerdo cuando no están los candidatos?

Precisamente es mejor. Tenemos que madurar y advertir que acá se precisan proyectos líderes y líderes con proyectos. Esto me parece central para apuntar a un Uruguay que va a tener desafíos enormes y además ningún partido tendrá mayorías parlamentarias en primera vuelta.

Usted recupera presencia y peso político frente a Luis Lacalle Pou y a los dirigentes de su propio sector que lo venían cuestionando, ¿buscó dejar en evidencia que la otra corriente del wilsonismo por ahora no muestra sustancia?

Yo no tengo más objetivo que luchar por mi país y por mi partido. Yo soy un resiliente político, un combatiente y un luchador.

¿Cómo se imagina las internas del PN?

Yo creo que toda elección es una elección que podrán cuatro o cinco pero termina siendo de dos.

¿Usted va a ser uno de los dos?

Sin dudas.

¿Cuáles son los argumentos?

Yo voy a hacer una definición por mí mismo, creo tener experiencia, determinación, proyectos, respuestas, equipo como para poder liderar y construir mayorías a partir de Uruguay 2020.

¿Por qué usted es mejor candidato que Lacalle Pou?

Usted me pone en la disyuntiva de contestar sobre mí en detrimento de mi compañero de partido. Tengo la convicción y certeza de ganarle al FA en una instancia de balotaje. Porque voy a tener una aceptación mayor de otros partidos.