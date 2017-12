José Mujica afirmó que si él fuera candidato podría llevar a una confrontación extrema porque hay sectores que lo odian

Así habló José Mujica:

No quiero contribuir a la confrontación del país, yo no preciso ver lo que dicen las encuestas. A mí la gente humilde de la calle me dice que se siente muy identificada y es la que más me presiona. Pero hay gente, no mucha pero muy importante para el país porque contribuyen a través de divisas y eso, que me odian. Me odian. El país necesita divisas y recursos y lo peor que puede tener es la confrontación extrema, soy consciente de eso y yo voy a ayudar.

Astori es un hombre muy sensato, puede ser uno de los que está. (Con respecto al apoyo a Astori) Eso lo tengo que consultar colectivamente. Astori es un candidato seguro, no va a hacer alguna cosa rara. No les gustará, será muy profesor, todo lo que quieran, pero no les va a provocar un descalabro. Sería un candidato potable. Yo pertenezco en cuerpo y alma a las clases sociales.