Julio María Sanguinetti afirmó que no será candidato a la presidencia

El ex presidente Julio María Sanguinetti respondió a los dichos de José Mujica:

“El colega Mujica dijo el otro día que si yo me largaba, de repente a él le venía el coraje. La verdad es que espero que no me contagie los impulsos de él, yo no soy candidato desde que salí de la segunda presidencia, cuando dije que me iba a dedicar a lo que me he dedicado: a renovar el partido, a trabajar por las ideas, a luchar, a escribir de historia. Si el amigo Mujica tiene ganas de ser candidato que lo sea, pero que no me busque a mí de pretexto, porque yo no voy a ser el pretexto para que él sea candidato. Yo sé cuál es mi rol: es ayudar a los muchachos”