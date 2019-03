Justicia determinó que se podrá seguir adelante con la demolición del exhotel San Rafael

La sentencia que rechazó el amparo presentado puede apelarse.

La Justicia determinó no dar lugar al recurso de amparo presentado por quienes pretendían que el exhotel San Rafael no fuese demolido.

El mecanismo presentado buscaba que se detuviese la demolición de la estructura, que ya había comenzado en Maldonado.

La jueza determinó que se levanta la prohibición de innovar: la empresa que lleva adelante la demolición puede empezar a demoler la estructura principal. Hasta ahora estaba permitido que se demoliese los alrededores del centro hotelero.

“Entendí que la ilegitimidad manifiesta no estaba probada. No hay ninguna ley que proteja el bien, no es patrimonio ni nacional, ni departamental”, dijo la jueza del caso. “El propietario también tiene sus derechos”, agregó.