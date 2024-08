Jutep envió a Fiscalía denuncia a la Intendencia de Florida por contrataciones irregulares: "es una campaña de desprestigio", dijo el intendente

"En año electoral se reviven hechos denunciados hace un año y medio-dos, y se generan resoluciones y afirmaciones que no son definitivas. Estamos sometidos a un linchamiento y lapidación", afirmó López.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) decidió enviar a la Fiscalía la denuncia por presuntas irregularidades en contrataciones que hizo la Intendencia de Florida. Ante esta situación, el intendente Guillermo López dijo que no tiene “nada que esconder” y que se trata de “una campaña de desprestigio” que lo somete a “un linchamiento y lapidación”.

En las últimas semanas se supo que la Intendencia de Florida estaba bajo la mira de la Jutep por una denuncia que señalaba excesos en la contratación directa de una empresa que, además, pertenecía a familiares de la secretaria del intendente, el nacionalista López.

En concreto, la denuncia señala que la comuna floridense contrató de forma directa en 37 ocasiones a la empresa Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito, propiedad del hijo y el exesposo de la entonces secretaria del intendente López, Natalia Castellini. La contratación implicó pagos por unos US$70.000, a cambio de maquinaria para la recolección de residuos no domiciliarios.

Con este escenario, el área de jurídica de la Jutep analizó el caso y elaboró un informe en el que recomendó pasar el caso a la órbita de Fiscalía por entender que existen indicios de presunta apariencia delictiva en la gestión de la Intendencia de Florida. Y así finalmente sucedió en las últimas horas.

Ante esto, el intendente López convocó este miércoles a una conferencia de prensa, en la que sin embargo no aceptó preguntas de los medios.

“Sobre la denuncia diré en forma terminante que no existen implicancias de quien fuera mi secretaria privada como se pretende deslizar. No existe ilegitimidad ni es reprochable el fraccionamiento del gasto fundado en la imperiosa necesidad del servicio sanitario que se contrataba. De la gestión surge el mejor precio para la intendencia y la administración procedió con transparencia. Todas las contrataciones fueron publicadas en el portal web de la agencia reguladora de compras estatales, nada tenemos que esconder”, afirmó López, y agregó: “Lo resultado del procedimiento de licitación que se llevó a cabo verifica que no hay ningún interés espurio. Por el contrario, ha sido para beneficio puro de la comuna, los números así lo indican”.

Con esto, el jefe comunal dijo que, a su modo de ver, este episodio “es un tema jurídico con claro sentido de oportunidad política”.

“Estaremos defendiendo con nuestra mayor vehemencia y convicción. Estamos tranquilos con lo que está pasando y mientras los infamadores siguen en su línea, me encontrarán convocando a todos por Florida, trabajando por Florida, trabajando por asentamiento cero, por la recuperación de la ciudad, por cada uno y todos los compromisos. No vamos a permitir que logren distraernos de nuestro compromiso con los floridenses. No tenemos nada que esconder. Donde sea, cuando sea en el momento que sea, vamos a dar todas nuestras opiniones y descargos con fundamento y argumentos”, apuntó.

“Estos hechos tienen el claro propósito de menoscabar el honor y la dignidad de las personas, y eso no lo vamos a permitir. De los análisis jurídicos, administrativos, políticos y éticos surge que se ha pergeñado una campaña de desprestigio, una maniobra de detractores con una clara intencionalidad. Se busca confundir a la opinión pública. No vale todo. Y lo vamos a defender con los hechos. Se ataca a una gestión que respondió siempre. En año electoral se reviven hechos denunciados hace un año y medio-dos, y se generan resoluciones y afirmaciones que no son definitivas, en un proceso del que nunca se nos ha dado vista y nos hemos enterado por la prensa. Estamos sometidos a un linchamiento y lapidación sin poder decir nada al respecto”, agregó el intendente blanco.