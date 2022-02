Kechichian dijo que "no tiene ningún sentido" afirmar que el referéndum es un "palo en la rueda"

A modo de ejemplo, dijo que los 33 artículos sobre seguridad pública que pretenden derogar representan el 27%.

La senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian rechazó que algunos dirigentes del oficialismo afirmen que la Ley de Urgente Consideración (LUC) es el programa de gobierno, porque en campaña electoral no existía.

Además, dijo que “no tiene ningún sentido” afirmar que el referéndum contra 135 artículos es “un palo en la rueda”, ya que esa cantidad es un número considerablemente menor que los 476 artículos que la norma tiene en total. A modo de ejemplo, dijo que los 33 artículos sobre seguridad pública que pretenden derogar representan el 27% del total.

“Lo primero que nosotros cuestionamos es la forma de discutir lo que ellos llaman es su plan de gobierno, que por otra parte no fue sometido a la ciudadanía, porque el contenido de la LUC no lo conocía nadie cuando puso su voto en octubre”, expresó Kechichian en un acto por el Sí este sábado.

La legisladora rechazó que la norma refleje los pedidos de la ciudadanía en la pasada campaña electoral. “La última voluntad de la gente se expresa en el voto, y la gente no votó ninguna ley de urgente consideración, su contenido no lo votó. A la prueba está que el propio presidente dice que la presentaron en enero, tres veces después de que la gente había votado", respondió Kechichian, consultada por lo que han dicho algunos dirigentes de la coalición multicolor en defensa del No.

La senadora dijo que los 135 artículos impugnados son los que significarían un "retroceso más grande" si se mantuvieran. En este sentido, Kechichian recordó que el concepto de "legítima defensa" ya existía antes de que se aprobara la ley, pero a su juicio el oficialismo le ha incorporado aspectos que "preocupan".