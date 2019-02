Kechichián y la temporada 2019: “Estuvimos lejísimos del 2002 o del momento del corte de los puentes”

"Vinieron menos argentinos, pero vino un buen número de brasileños", apuntó la ministra de Turismo.

La ministra de Turismo, Liliam Kechichián, dijo que en el informe q ue presentará ante el Consejo de Ministros se evaluaron todos los rubros. Adelantó que la gastronomía fue uno de los sectores que más trabajó.

“La gastronomía ha trabajado bien, eso es bastante unánime entre las personas que están al frente de las corporaciones gastronómicas. Dicen que ha habido cierta merma en los hoteles, pero tenemos que ver qué dicen las cifras. Nosotros medimos las compras, los paseos, la hotelería, la gastronomía. Creo que el alquiler de casas ha sufrido, pero el lunes compartiremos todas las cifras. Lejos, lejísimos del 2002 o del momento del corte de los puentes”.

Con respecto a las nacionalidades de los turistas, la ministra confirmó que llegaron menos argentinos, pero señaló que arribaron turistas extra-región con alto poder adquisitivo.

“Vinieron menos argentinos, pero vino un buen número de brasileños, casi en el mismo nivel del año pasado. Un buen número de uruguayos residentes en el exterior. Chilenos que muestran su presencia. Y crecimos en europeos y americanos”, agregó.

Dijo también que no comparte los cuestionamientos del intendente de Maldonado sobre los esfuerzos del Gobierno para mejorar la temporada: “Me han dolido un poco las opiniones de que no nos preparamos. Nos preparamos y mucho, desde julio nos estamos reuniendo y haciendo ofertas y promociones. Pero la realidad argentina es la que es, y nosotros no la podemos cambiar”.