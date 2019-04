La aclaración de Guido Manini Ríos: “Yo no dije nada para que se me pueda considerar xenofóbico, están equivocados”

El candidato de Cabildo Abierto atribuyó el malentendido a precandidatos de otros partidos.

Guido Manini Ríos habló sobre el tema en un acto de Cabildo Abierto en San Ramón:

“Estamos dando beneficios a los inmigrantes que no tienen los uruguayos, si hoy consiguen más fácil trabajo los inmigrantes es porque están en negro”.

El precandidato aseguró que la prioridad para conseguir trabajo debe ser para los uruguayos. Aseguró que el tema surgió por una pregunta del público en donde se aseguró que hay empresas que prefieren contrat ar inmigrantes.

Lo que planteaba la gente del público es que hay empresas que piden extranjeros y no quieren uruguayos por distintas razones. Yo dije: no, yo entiendo que hay que darles las posibilidades antes a los uruguayos, o sea, darles las mismas posibilidades a los uruguayos que a los extranjeros.

Manini no explicó cuáles son los beneficios a los que se refirió:

No me consta, en ese intercambio con la gente surgieron opiniones que había prioridad de empresas para tener trabajadores extranjeros antes que uruguayos.

Un periodista le hizo notar que hay migrantes que son contratados en negro:

No me consta, si es así es una irregularidad que no puede ocurrir.

Manini aseguró que sus comentarios no son xenófobos y que fueron malinterpretados:

Yo no dije nada para que se me pueda considerar xenofóbico, están equivocados. Son precandidatos que hacen su campaña y pretenden que yo les conteste para de esa manera transitar en su lucha interna en sus partidos.