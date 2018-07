La Administración Nacional de Correos no envía correspondencias a zonas rojas de Montevideo

Son varios los servicios que se ven reducidos o no se cumplen en determinadas zonas debido a la inseguridad.

A quienes viven en lugares de Montevideo enmarcados dentro de las zonas rojas puede que no les llegue la correspondencia.

La periodista Valeria Superchi difundió a través de su cuenta de Twitter un documento de la Admnistración Nacional de Correos que le rebotó el envío de una correspondencia a San Martín y Capitán Tula en Casavalle por ser una “zona roja”. “Explican que si entran les roban todo, motos, bolsos, todo”, escribió.

El representante del sindicato del Correo, Juan González, aseguró que actualmente hay aproximadamente 10 lugares de Montevideo donde “no entra nadie”, pero que varían.

Telemundo accedió a la respuesta que dio el Correo a un pedido de acceso a la información pública de abril de 2017. En el informe aseguran que “no existe una normativa que determine cuáles son las zonas rojas del departamento de Montevideo, por lo que, las mismas son establecidas por Correo Uruguayo, como consecuencia de los hechos delictivos acaecidos en forma reiterada a los funcionarios postales”.

En el informe de 2017 el Correo también aclara que “se vienen realizando los máximos esfuerzos para dar continuidad a los servicios en dichas zonas” y que “se han mantenido reuniones con el Mides y el Ministerio del Interior” para “garantizar el derecho de los usuarios a recibir su correspondencia, sin descuidar el derecho a la integridad física del personal”.

Sin embargo, el Correo no es el único servicio que no ingresa a zonas rojas de Montevideo. Como informó Telemundo días atrás, un hombre denunció la rapiña de un auto, aportó la ubicación del gps del vehículo que se encontraba en el barrio las acacias y la Policía no ingresó a recuperarlo por ser una zona roja. Un informe del Ministerio del Interior dejó constancia de ello.