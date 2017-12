La Comisión de Constitución y Legislación del Senado pospuso para marzo el proyecto que crea un registro de abusadores

En los últimos meses que sucedieron casos de abuso sexual a menores surgieron voces políticas para cambios en la legislación, entre ellas la creación de un registro de abusadores.

El proyecto del senador Luis Lacalle Pou establece que en el registro serán incluidos los condenados con “sentencia firme” por delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de edad, con el objetivo de individualizar a las personas responsables.

“El martes en Comisión de Constitución y Códigos, el Partido Nacional pidió que se vote, porque se puso en el orden del día el proyecto de ley del registro de abusadores de menores y el Frente Amplio pidió que hasta marzo no sea tratado. Es una medida para prevenir, no para castigar y no se toma en cuenta”, señaló el senador nacionalista.

En la Ley Integral contra Violencia de Género, recientemente aprobada por el Parlamento, está previsto un artículo para los abusadores. Se prevé que todas las personas que tienen algún proceso legal por delitos sexuales, se les impida trabajar en aquellas áreas como la salud, la educación o algunas áreas otras que tengan relación directa con menores y personas con discapacidad.