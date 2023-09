La crecida del río Cebollatí por las lluvias inundó los accesos al recientemente inaugurado puente de La Charqueada

Las imágenes dejan ver cómo la Ruta 91 está inundada en los puntos de acceso al puente. Y el reciente reporte de la Policía Caminera indica que “hay agua sobre la ruta” y que los “vehículos bajos no pasan”.

Las intensas lluvias de los últimos días han afectado de diferente forma a las diversas zonas del país. Y los importantes acumulados de agua hicieron que varios cauces se vieran desbordados. Eso pasó esta madrugada en los alrededores del río Cebollatí, lo que afectó las cabeceras de acceso al recientemente inaugurado puente de La Charqueada, que une los departamentos de Treinta y Tres y Rocha.

El episodio fue reportado por varios usuarios de Twitter, con fotos y videos: las imágenes dejan ver cómo la Ruta 91 está inundada en los puntos de acceso al puente. Y el reciente reporte de la Policía Caminera indica que “hay agua sobre la ruta” y que los “vehículos bajos no pasan”.

Al respecto, Telemundo pudo saber con fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que una situación como la que se dio era una posibilidad, dado que el cauce del río puede llegar a aumentar ante las lluvias. Por esa razón, la obra que hizo el ministerio previó realizar un “recubrimiento de talud de hormigón para que no afecte el pavimento en las crecientes”.

“El acceso está previsto que se inunde cuando hay crecientes importantes”, según indicaron las mismas fuentes a Telemundo, y aclararon que lo que se encuentra afectado son los puntos de acceso y no el puente. “El puente no está tapado”, remarcaron.

La obra costó unos US$14 millones y fue inaugurada el 31 de julio de este año. Además, junto a esta iniciativa también se reacondicionaron tramos de la Ruta 91 desde Pueblo Cebollatí hasta Ruta 17 en el ingreso a La Charqueada.

En su construcción se previó que tuviese una altura no inundable y que permitiese la navegación por debajo.

Polémica política

Lo sucedido despertó varias polémicas en redes sociales, sobre todo de usuarios que se quejaban de que el puente se inundase a tan pocas semanas de haber sido inaugurado.

Al respecto, el exministro de Defensa Nacional José Bayardi compartió una grabación de los accesos al puente e indicó: “Esto se vió hoy en el puente recientemente inaugurado sobre el Cebollatí. Parece que los baqueanos de la zona habrían avisado lo que podia llegar a pasar. Y pasó. Y bueno que podía salir mal”.

Esto se vió hoy en el puente recientemente inaugurado sobre el Cebollatí. Parece que los baqueanos de la zona habrían avisado lo que podia llegar a pasar. Y pasó.

En respuesta a Bayardi, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, le salió al cruce: “PARECE MENTIRA: ud fue Ministro. Se espera de ud. un ápice de seriedad. El puente no es inundable. Sí sufren eventualmente las crecientes los accesos por zonas bajas. Son unos pocos días al año. El resto del año la gente disfruta de lo que Uds no hicieron. No sea así por favor”.