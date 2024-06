"La explicación del presidente no es aceptable", dijo Cosse tras los dichos de Lacalle sobre filtración de chats de Astesiano

"Surge de una elucubración de su custodio y que le hace montar una suerte de pesquisa secreta alrededor del presidente del movimiento sindical", denunció la precandidata.

La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, se refirió este jueves a las filtraciones de los chats entre el mandatario Lacalle Pou y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano y consideró que "la explicación del presidente no es aceptable".

"Mi opinión es que es un tema grave y que verdaderamente la explicación del presidente no es aceptable, porque acá no se trata de recibir información, no es una información como cualquier otra", subrayó Cosse en rueda de prensa antes de participar de un acto en Paysandú.

"Surge de una elucubración de su custodio y que le hace montar una suerte de pesquisa secreta alrededor del presidente del movimiento sindical (Marcelo Abdala)", denunció.

Afirmó que se trató de una información "totalmente irregular y fuera de orden". Y agregó: "Escuché con atención y con mucha esperanza la declaración del presidente y vi que hablaba de 'bailar al ritmo de las filtraciones' , y en este caso tan grave recurrir a temas de formas es una forma de distraer nuestra atención que creo que el pueblo uruguayo no se lo merece".

Somos un pueblo inteligente, requerimos una explicación mejor porque Presidencia de la República no tiene la potestad ni la autorización de investigar a ninguna persona", apuntó.

Cosse reafirmó que la conversación que trascendió entre Lacalle y Astesiano "es grave". En esta línea, sostuvo: "En su momento cuando esto surgió el presidente debió cortarlo en seco, no lo hizo".

"Ahora se jacta de que recibe información. Es un tema grave, esperemos que se aclara por el bien de todas y todos los uruguayos", cerró.