La historia de la residencia presidencial de Punta del Este, donada al Estado a fines de los 40' por un empresario argentino

Desde el gobierno aseguraron que a futuro la vivienda será utilizada para reuniones entre mandatarios o actividades puntuales, como el encuentro de este miércoles entre los presidentes de Uruguay y Paraguay.

La propiedad ocupa una manzana completa en Roosvelt y la calle Patria Vieja. Está formada por tres padrones, uno correspondiente al chalet de tres dormitorios en la que se alojan los presidentes y donde este miércoles Luis Lacalle Pou se reunió con su par paraguayo Mario Abdó. Una segunda para recibir visitas y otra para alojar a los edecanes del presidente. Todo unido por un amplio jardín.

La propiedad fue donada al estado uruguayo durante el gobierno de Luis Batlle Brrres por el empresario argentino Mauricio Litman, creador del barrio Cantegril y el Cantegril Country Club.

La actual residencia presidencial llevaba el nombre "Woodland’s" y era la vivienda personal del empresario, que entendió que tener la casa de veraneo de los presidentes uruguayos dentro de su proyecto inmobiliario sería buena publicidad para su negocio.

En los últimos años la mansión casi no tuvo uso. En julio de 2011, el entonces presidente José Mujica, resolvió vender la propiedad al banco república por 2.700.000 dólares. El ex mandatario argumentó que la residencia no se usaba y que el dinero sería utilizado para financiar el Plan Juntos.

El presidente del BROU de la época, Fernando Calloia, dijo que la mansión sería utilizada como espacio cultural con una pequeña biblioteca donde se brindarán conferencias y se realizarán eventos culturales.

En 2015, ya durante el gobierno de Tabaré Vázquez, la residencia volvió al Poder Ejecutivo apartir de un comodato firmado con el Banco República.

Se hicieron refacciones y en 2017 el ex mandatario la reinauguró con una actividad con operadores turísticos. Vázquez la utilizó ocasionalmente como casa de veraneo.

Ahora, el gobierno de Luis Lacalle Pou pretende utilizar la residencia para actividades protocolares ocasionales, como la visita del presidente paraguayo de este miércoles, y eventualmente para que el mandatario lo utilice como vivienda de descanso.