La IM colocará 5.000 contenedores con nuevo diseño: dónde irán, qué se puede tirar y cómo funcionan

Carolina Cosse enfatizó que se busca "reducir el vandalismo".

La Intendencia de Montevideo presentó este lunes los nuevos contenedores que comenzarán a instalarse en las calles de la capital.

Tal como ocurrió en anteriores ocasiones, la comuna expuso varios ejemplares en la explanada de la sede del gobierno departamental. En total serán 5.000.

🚮 Intendencia de Montevideo presentó 5.000 nuevos contenedores con cambios en su diseño. Ya no tienen pedal y cuentan con un sistema que busca que no pueda sacarse la basura hacia afuera. pic.twitter.com/ag9bNjFXA3 — Telemundo (@TelemundoUY) June 26, 2023

El diseño cuenta con un cambio sustancial: ya no tienen pedaleras para levantar la tapa, sino dos compuertas en la parte superior. "La forma que tiene de abrirse es empujando, le va a hacer la tarea más fácil a las personas de mayor edad. Además, no hacen ruido. El espacio es de 50 por 30 centímetros, por lo que solo entran bolsas de residuos, minimizando la probabilidad de que se metan adentro", dijo a la prensa la intendenta Carolina Cosse.

La jefa comunal dijo que se busca "reducir el vandalismo". "No tiene pedalera, es bastante compacto y tiene condiciones que facilitan que no haya hurgado, es lo que podemos hacer desde nuestro lugar", señaló.

Los contenedores serán para residuos mezclados. En caso de que la persona desee reciclar tiene tres opciones: pedir un bolsón a la intendencia (al número 092 250 260), dirigirse a los puntos de recolección en las ferias barriales o comunicarse con el 092 250 260 y enviar foto del objeto a reciclar para que pasen a buscarlo.

Montevideo tiene en total 11.500 contenedores, por lo que no se cambiarán todos. "Si hubiéramos tenido el préstamo BID sería otro cantar, pero saben que lo bloquearon", dijo, en referencia a un préstamo que no se votó en la Junta Departamental en abril de 2022.

¿Dónde se ubicarán? Aún no está definido. "Estamos en conversación con los concejales. Irán donde debería haber un contenedor y no hay y donde hay contenedores en muy mal estado. Razonamos con los conejales: si vamos a ponerlo donde hoy hay uno en mal estado, ¿no habría que repensar si no habría que moverlo de lugar? Así que vamos a repensar el lugar, al tiempo que sustituimos y ponemos nuevos. Hay que pensar muy bien, por eso lo hacemos tan participativo", dijo.

De todas formas, enfatizó que "todas las semanas a partir de ahora" se colocarán nuevos contenedores.