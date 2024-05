"La molestia no es por la duración ni la veda, es por el contenido" y "no hay norma violada": Delgado respondió a críticas del FA por su spot

"En definitiva, están generando que más gente se interese por el spot. Si quieren denunciar, que lo hagan, pero recuerden que la gente mira y compara", apuntó el precandidato blanco.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado defendió su spot de campaña que comenzó a emitirse en los últimos días y dijo que el anuncio del Frente Amplio (FA) de que denunciará la pieza ante la Corte Electoral es porque le “preocupa el contenido” y no si viola o no la Ley Electoral.

Días atrás, Delgado lanzó una pieza de campaña de cuatro minutos y medio titulado "Podemos ser el primer país desarrollado de América Latina". A juicio del Frente Amplio, el spot está incumpliendo la normativa sobre la propaganda electoral. ¿Por qué? Según dijo el presidente del FA, Fernando Pereira, entienden que su difusión comenzó antes del periodo marcado por la Ley 17.045, que establece a partir de cuándo se puede publicitar una pieza en televisión, radio y prensa escrita.

"Para las internas se puede hacer en los 30 días previos. La ley establece qué se entiende por publicidad electoral y establece excepción, por ejemplo, para que los partidos puedan promocionar sus actos políticos partidarias", explicó días atrás José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral.

En el caso del spot de Delgado, no se anuncia ningún acto, sino que se exponen lo que se consideran logros del gobierno de Luis Lacalle Pou y se invita a conocer las propuestas tituladas "2do piso de transformaciones". Sin embargo, desde filas nacionalistas entienden que esa invitación a descargar el programa de gobierno debe considerarse como un “llamado a la acción”, como lo puede ser la invitación a un acto.

“Obviamente acá no se viola ninguna veda electoral, no estamos violando ninguna norma. El spot concentró la información de todo lo que es el primer piso que hizo este gobierno o de lo que no hizo otros. Y propone el segundo piso de transformaciones, y termina con la invitación a los ciudadanos de poder descargar el programa de gobierno, en Google, en YouTube o en álvarodeglado.uy. Me interesa que la gente lo lea y compare”, afirmó Delgado en rueda de prensa en las últimas horas durante una visita a la ciudad de Florida.

Con esto, el precandidato nacionalista señaló que, a su juicio, “al Frente Amplio no le preocupa la duración del spot, le preocupa el contenido del spot”: “Dice una cantidad de verdades, concentra una cantidad de información sobre lo que no hizo el gobierno anterior, que despilfarró plata de todos los uruguayos, y lo que hizo este gobierno, que fue un salto al desarrollo, y lo que vamos a hacer en un segundo piso de transformaciones a partir de lo que hizo este gobierno”.

“Creo que es una verdad incómoda para el Frente Amplio. No hay norma violada. La molestia no es por la duración ni la veda, es por el contenido. En definitiva, están generando que más gente se interese por el spot. Si quieren denunciar, que lo hagan, pero recuerden que la gente mira y compara. Como no hay norma violada, quien juzga es la gente en el momento electoral”, agregó.

Desde la Corte Electoral "no se prevé sanción" para el incumplimiento de la norma. "El pronunciamiento de la Corte es simplemente si se violó o no la ley vigente. Queda en una sanción de tipo moral", detalló Garchitorena días atrás.