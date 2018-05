La realidad de las personas trans en Uruguay: avances y desafíos

En las elecciones universitarias por primera vez una mujer trans integró las listas para ocupar un cargo en el Claustro.

La psicóloga y activista trans Marcela Pini contó a Telemundo la realidad de la inclusión educativa del colectivo.

La ley de reparaciones para personas trans es necesaria. El censo del INE no contempla la variable género trans, por lo que no nos da un nivel de cuántas personas hay. Me preocupa la realidad del interior profundo.

El proceso comenzó cuando la CGU se comunicó conmigo para el 8 de marzo, para incluirme en el spot de las voces. Me pareció un gesto interesante de la Coordinadora de Psicólogos que demuestra que hay realidades a las que no podemos dar vuelta la cara. Después de eso seguimos trabajando.

Se ha generado polémica por un artículo del proyecto de ley integral trans sobre la necesidad de una autorización de los padres para los menores de edad para poder someterse a una reasignación de sexo.

La idea de lo que pide el proyecto de ley es que se acompañe la identidad del niño, que pueda ser feliz en función de lo que va queriendo construir con su vida. La idea es que las familias puedan entender que no es una patología y que no todas las transiciones del género terminan en una identidad género-disidente.

Michelle Suárez se consagró como la primera legisladora trans, pero luego fue procesada por falsificar firmas en su ejercicio de abogada.

Con respecto a Michelle he transitado muchas sensaciones. Hoy me provoca mucha tristeza por ella y cuando cometemos esos errores nos tenemos que someter a la Justicia. Eso no está en juicio. Lo importante es tratar de no asociar la identidad con lo que las personas somos en otros ámbitos de nuestra vida.