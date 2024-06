"La sensación es que nunca se termina de aclarar todo", dijo Orsi sobre la filtración de chats entre Lacalle y Astesiano

Las filtraciones muestran que "se intento usar el aparato estatal" para buscar información de Abdala, apuntó el precandidato.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, habló este jueves sobre las filtraciones de los chats entre el presidente Lacalle Pou y el excustodio presidencial y aseguró que es un tema que "nunca se termina de aclarar".

A su vez, Orsi indicó que las filtraciones muestran que "se intento usar el aparato estatal" para buscar información del presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

"La sensación es que nunca se termina de aclarar todo. Hay que seguir tratando de que nuestra gente no pierda confianza en las instituciones y siga confiando que este país tiene fortalezas que hay que defender mucho y no preocuparnos tanto por cómo es que nos vinimos a enterar de las cosas, sino por las cosas que realmente pasan", afirmó.

"Que sepamos la verdad no debe preocupar a nadie", agregó el precandidato que participó de un acto de campaña del Frente Amplio en Paysandú.

"Que nada menos que al presidente de la central sindical se le intente adjudicar algo que en realidad no ocurrió y que se busque por los medios estatales encontrarle algo que en realidad nunca hubo indicio de que así ocurriera 'fuaa'... no es cualquier cosa, porque de ahí lo que se trasluce o lo que uno entiende es que no era un trabajo muy limpio", subrayó.