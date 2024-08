"La táctica del avestruz" y "no quiere venir, listo": candidatos de la coalición subrayaron ausencia de Orsi en evento de la Cámara de Turismo

"Ya tengo un regalo previsto para un próximo cumpleaños, que es una agenda", expresó Delgado.

Los candidatos de los partidos de la coalición adelantaron propuestas para un próximo gobierno en relación al turismo, durante un desayuno de trabajo, este jueves, de la Cámara Uruguaya de Turismo y resaltaron la ausencia del frenteamplista Yamandú Orsi.

Álvaro Delgado y Andrés Ojeda aludieron a la no presencia de Orsi al inicio de sus exposiciones ante autoridades de la gremial y empresarios del sector. "Me preocupa esta táctica del avestruz", expresó Ojeda.

"Ya tengo un regalo previsto para un próximo cumpleaños, que es una agenda", agregó por su parte el candidato nacionalista.

El comando de Orsi resolvió no participar en eventos donde exponga más de un candidato de la coalición oficialista. Entiende que hay una lógica de campaña "coalición versus Frente Amplio", que no es equilibrada para su candidato.

"Obviamente no quiere venir. Ayer en la Granja no quiso ir; hoy acá le dieron más tiempo, una hora contra quince minutos de todos nosotros, y tampoco quiso venir. Ya está, no quiere venir, listo", remarcó Delgado.

"Si hubiese estado acá, y hubiera dicho ‘estoy de acuerdo con esto, con esto, y con esto’ y nosotros también, ya tiene algo casi garantizado para el periodo que viene, no solamente gane quien gane, sino por las eventuales mayorías en el Parlamento. Yo creo que esta táctica del avestruz, de esconder la cabeza en la tierra, es muy mala", dijo por último el candidato colorado.