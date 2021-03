La Unión Europea presentó un proyecto de pasaporte sanitario para habilitar el tránsito de personas vacunadas pero no está incluida la vacuna de Sinovac

El pasaporte digital autoriza el tránsito de personas vacunadas pero solo con las dosis aprobadas en Europa.

La Comisión Europea presentó el miércoles un proyecto de certificado sanitario.

El certificado será gratuito, contendrá información sobre si una persona se ha vacunado, si tiene anticuerpos o una prueba PCR negativa, por lo que con estas tres alternativas Bruselas asegura que el documento no discriminará a quienes no han tenido la opción de recibir el fármaco.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo este miércoles que espera que con el certificado digital que presentó hoy el Ejecutivo comunitario se puedan retomar los viajes en la Unión Europea.

Las autoridades esperan implementarlo a tiempo para salvar la temporada turística.

La Unión Europea reconocerá únicamente las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento.

El pasaporte digital, que tendrá un código QR, certificará que su titular fue vacunado contra el Covid-19 por una de las cuatro vacunas autorizadas en el bloque europeo, que son las de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, y Johnson & Johnson. Por ahora la vacuna Sinovac, que se suministra en Uruguay y otros países de América Latina, no integra la lista de las habilitadas por la EMA.

Von der Leyen también amenazó con impulsar un endurecimiento de las condiciones para exportación de las vacunas contra el coronavirus si no hay reciprocidad por parte de los países productores.

Tras la noticia del pasaporte sanitario impulsado por la Unión Europea, que no incluye la vacuna de Sinovac, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas dijo al diario El País que no es algo que le genere preocupación, y que lo único que le importa es que no se muera la gente por coronavirus.

Agregó que la misión de su cartera es inmunizar a la población uruguaya, no que ésta pueda viajar. Además señaló que las personas pueden comprar las dosis autorizadas en Europa, en caso de restricciones.