Lacalle al FA por reforma de seguridad social: "La gran pregunta no es si van a votar a favor o en contra, es qué van a hacer"

"Obvio que me importa el resultado del 27 de octubre, pero ¿qué es lo que van a hacer con esta reforma?", se preguntó.

El presidente Luis Lacalle Pou se preguntó este martes qué va a hacer el Frente Amplio respecto al plebiscito de la reforma de la seguridad social.

"La gran pregunta no es si van a votar a favor o en contra, la pregunta es qué van a hacer, quiero saber qué van a hacer. Obvio que me importa el resultado del 27 de octubre, pero ¿qué es lo que van a hacer con esta reforma? Porque propuestas no hubo, tiempo tuvieron y porque dijeron que este es un tema de ustedes", expresó el mandatario en su discurso durante la actividad por el Día del Exportador, organizada por la Unión de Exportadores del Uruguay.

Lacalle destacó la actitud de la coalición de gobierno en este tema. "Todos renunciamos a algunas cosas", afirmó.

"Hace 15/20 años que la reforma es urgente, todos decían que había que reformarla, pero cuando llegaba el momento todo el mundo se atajaba porque 'costo político'", añadió.

"Me acuerdo la reunión que tuve con los líderes del partido y mi respuesta ante el costo político fue ‘el costo político va a ser el que no tenga coraje de hacer las cosas’, porque si todos llegamos hasta acá diciendo que había que reformar la seguridad social el que no la reforme es que no tuvo coraje para hacerlo", continuó.

Por último, recordó que el trabajo que hicieron durante la redacción de la reforma convocó "a todo el mundo". "Si hay algo que no se puede decir es que no se convocó a todos", concluyó.